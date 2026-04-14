GialappaShow vola con Matilda De Angelis: share da record e ospiti d'eccezione

GialappaShow continua a confermare il suo successo nella terza puntata, attirando una media di 1 milione e 268 mila spettatori in Total Audience tra TV8 e Sky e registrando uno share del 5,2% nella sola TV8. L'hashtag #GialappaShow è rimasto in tendenza per tutta la serata, a dimostrazione di una crescente popolarità anche sui social network.

La vera protagonista della serata è stata Matilda De Angelis, che si è cimentata per la prima volta come co-conduttrice di stagione dopo i recenti Jovanotti e Luca Argentero. Sul palco, l'attrice ha mostrato il suo lato ironico e poliedrico, ballando con il Mago Forest, duettando con Bereguarda (Brenda Lodigiani) e Spasmo (Giovanni Vernia), senza risparmiare sorprese e gag. Il suo sogno da giovane era fare le pulizie, ha ironizzato il Mago Forest, ma poi si è dovuta accontentare del mestiere di attrice di successo internazionale pluripremiata. I Neri per Caso le hanno dedicato una versione inedita della celebre Matilda di Harry Belafonte.

Tra i momenti salienti, il ritorno di Carlo Amleto e l'arrivo del super ospite musicale TonyPitony, che ha regalato al pubblico una versione spettacolare di Thriller di Michael Jackson, in compagnia dei Neri per Caso e della compositrice Ginevra Nervi. Il monologo finale di Matilda De Angelis ha reso ancora più speciale l'esibizione.

Non sono mancati cameo e ospitate d'eccezione: Jovanotti è apparso nel nuovo episodio imperdibile di Sensualità a corte accanto a Marcello Cesena e Simona Garbarino, mentre Pablo Trincia ha sorpreso il pubblico in una veste inedita, ricevendo l'appellativo di re dello storytelling e principe delle inchieste.

Il cast comico ha dato il meglio, tra le imitazioni di Giulia Vecchio nei panni di Iva Zanicchi ed Ema Stokholma, Toni Bonji come l'avvocato Enrico Maria D'Ufficio e lo sceneggiatore Kaskai Annanzi. Gigi ha portato in scena il suo Fabrizio Corona in Falserrimo, Ubaldo Pantani ha proposto una caricatura di Piersilvio Berlusconi e Valentina Barbieri è stata una Sabrina Ferilli irresistibile nei bloopers di una serie tv. Maccio Capatonda ha divertito nei panni del podcaster crime Sandro Sbruffa, mentre Maicol Pirozzi (Edoardo Ferrario) ha guidato il pubblico nel consueto cambio di mindset.

GialappaShow è frutto della collaborazione tra Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, con la regia di Andrea Fantonelli e un team autorale ricco di volti noti dell'umorismo italiano.