GIANCANE: annuncia le nuove date del suo “FINE DELL’ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”

L’iconico cantautore romano Giancane, celebre per il suo stile unico e provocatorio, sta per tornare sui palchi con il suo tour “Fine dell’Estate Magggica 2025”. Dopo il successo del singolo “Estate Magggica” e la collaborazione esplosiva con i Bull Brigade in “Lividi”, il tour promette di portare tutta la sua energia travolgente in giro per l’Italia.

Tra cinismo e ironia, Giancane affronta il presente con ritmi irresistibili, offrendo concerti che sono descritti come “i live più dissacranti e ironici dell’estate italiana”. In una dichiarazione rilasciata dall’artista stesso, egli afferma: «Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi».

Le date confermate del tour, curate e organizzate da Locusta Booking, partono il 3 settembre con il Rise Festival di Padova e terminano il 26 settembre al Cult Fest di Pavia. Alcune delle altre tappe includono il Liberi Tutti 2025 a Sesto Fiorentino il 4 settembre e il Notte di Fine Estate a Correggio il 20 settembre.

Ad anticipare il tour, il singolo “Estate Magggica” ha fatto il suo debutto il 25 aprile a Roma. Descritto come una cartolina grottesca dell’estate italiana, il brano critica l’edonismo e il consumismo che caratterizzano la stagione, dipingendo un quadro ironico di mojito, piscine nelle Tesla e pasticche sul bagnasciuga.

Giancane ha consolidato la sua posizione nella scena musicale italiana non solo come artista solista, ma anche grazie alla sua collaborazione con il celebre fumettista Zerocalcare, per il quale ha composto colonne sonore intense e uniche. Il suo approccio indipendente e diretto continua a guadagnargli un pubblico fedele e appassionato.

Con il nuovo tour, Giancane intende regalare al pubblico momenti di riflessione e divertimento, immergendolo in un’atmosfera che è tanto dissacrante quanto stimolante. Non resta che attendere l’inizio dei concerti per immergersi nell’esperienza unica che solo un artista come Giancane sa offrire.