Giangilberto Monti presenta Voci Ribelli: musica, cultura e impegno civile

Giangilberto Monti lancia il nuovo album Voci Ribelli con concerti a Brescia e Verona tra musica, parole, aneddoti e impegno civile. Scopri tutti i dettagli.

Il cantautore e scrittore milanese Giangilberto Monti torna sulla scena musicale con il nuovo album Voci Ribelli, disponibile in CD, digitale e in una speciale edizione limitata in vinile rosso autografato. Il disco è il frutto di un viaggio tra culture, memoria e sogni, dove otto brani storici del repertorio dell'artista vengono reinterpretati attraverso la sensibilità di musicisti magrebini, arricchiti da due inediti.

Due appuntamenti dal vivo segnano l'esordio di Voci Ribelli: il 31 maggio al C.S.A. Magazzino 47 di Brescia, nell'ambito di una kermesse musicale in omaggio al conduttore francese Jean-Luc Stote, e il 4 giugno al Caffè Dante Bistrot di Verona, protagonista del format culturale Aperitivi d'Autore. L'ingresso alla tappa di Brescia è gratuito, mentre a Verona è previsto un biglietto con calice al costo di 10 euro.

Durante la serata bresciana saliranno sul palco importanti nomi della scena musicale locale, tra cui Ivana Gatti, Bruangel, Betty Vittori, Le Ragazze da Copertina, Viadellironia e la band Aymara. A chiudere lo spettacolo sarà Monti stesso, accompagnato dalla pianista Ottavia Marini e dal batterista Simone Cavagnini, con una selezione di brani dal disco.

A Verona sarà la voce esperta del giornalista e critico Enrico De Angelis a condurre l'incontro che unirà convivialità, racconti e musica. Monti proporrà dal vivo alcuni brani di Voci Ribelli, offrendo aneddoti e curiosità sul progetto che ha visto la partecipazione di Hicham Benabderazzik, Daniel Tuna, Badreddine Bazgua e Adil Nadif nei nuovi arrangiamenti, e che contiene le tracce inedite Modì e Casablanca.

Voci Ribelli è un viaggio musicale che unisce culture, sogni, memoria e impegno civile: 8 storiche canzoni del cantautore riarrangiate da musicisti magrebini con 2 brani inediti spiega Monti. Il progetto nasce dalla collaborazione con l'intellettuale algerino Mahi Tibaoui, scomparso dopo aver trovato rifugio in Marocco negli anni Novanta per sfuggire alle minacce degli integralisti islamici. Il disco, pensato in Marocco, è stato registrato a Casablanca e mixato a Milano, intrecciando sonorità contemporanee e ritmi antichi.

Giangilberto Monti, chansonnier e scrittore, vanta una lunga carriera tra musica, teatro e letteratura. Allievo di Dario Fo, è autore di testi teatrali, produttore artistico e studioso della canzone d'autore e della comicità italiana. Noto anche come storico della canzone francese, Monti ha pubblicato numerosi album e libri, tra cui ZELIG REPUBLIC - Storia del cabaret più famoso d'Italia.

Voci Ribelli è già disponibile nei principali canali di distribuzione. I fan avranno così l'opportunità di scoprire dal vivo la nuova anima musicale di Monti, in due eventi che promettono di essere molto più di semplici concerti: veri incontri che intrecciano musica, parole e memoria collettiva.