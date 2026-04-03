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Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

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A poche settimane dal ritorno live con la tournée nei palazzetti, Gianni Morandi presenta un nuovo capitolo della sua lunga carriera. “Monghidoro”, il nuovo singolo da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy, è stato scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e si propone come un inno alla vita, alla gioia e al futuro. Il titolo rende omaggio al paese natale dell’artista, nei pressi di Bologna, dove è cresciuto e dove tutto ha avuto inizio.

Nel brano, Morandi ripercorre con entusiasmo alcune tappe significative del suo percorso personale e professionale, mantenendo quella energia contagiosa che lo contraddistingue da oltre sessant’anni. La canzone si chiude con l’emblematica frase “ciak, motore, azione!”, simbolo di una continua voglia di ripartire, sperimentare e mettersi in gioco.

L’annuncio di “Monghidoro” arriva in contemporanea con l’avvicinarsi del “C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026 – GIANNI MORANDI STORY”, la tournée prodotta da Trident Music che porterà l’artista nei principali palasport italiani. Un progetto pensato per celebrare non solo il suo straordinario percorso musicale ma anche i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, il brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini e divenuto l’emblema della sua carriera.

Il tour partirà il 15 aprile 2026 da Conegliano (Prealpi SanBiagio Arena) per poi proseguire con tappe a Milano (17 aprile, Unipol Forum – sold out), Torino (19 aprile, Inalpi Arena), Roma (21 aprile, Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (24 aprile, Unipol Arena), Firenze (26 aprile, Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile, Pala Terni), Montichiari (30 aprile, PalaGeorge), Pesaro (2 maggio, Vitrifrigo Arena), Padova (4 maggio, Kioene Arena) e terminerà a Genova (6 maggio, Palateknoship).

Durante gli spettacoli, Morandi interpreterà i classici che hanno segnato intere generazioni, ma anche i brani più recenti tratti dal suo ultimo progetto discografico, “Evviva!”. Sul palco sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, capace di rendere ogni performance un’esperienza ricca di energia e coinvolgimento.

Radio Italia solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale del tour, che si preannuncia come una grande festa per ripercorrere oltre mezzo secolo di successi, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale tra passato, presente e futuro.

Con “Monghidoro”, Gianni Morandi conferma ancora una volta la sua capacità di guardare avanti con curiosità e vitalità, regalando ai fan un nuovo motivo per cantare insieme a lui: la vita, dopotutto, continua a essere il suo palcoscenico più bello.

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