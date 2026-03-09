“Gina Lollobrigida: Diva contesa” – la prima docu-serie originale italiana di HBO Max dal 3 aprile 2026

Debutta il 3 aprile 2026 la prima docu-serie originale italiana targata HBO Max: “Gina Lollobrigida: Diva contesa”, un racconto intenso e rivelatore che svela le ombre e i retroscena di una delle vicende più discusse degli ultimi anni. Composta da tre episodi disponibili in binge, la produzione ricostruisce la battaglia per l’eredità di una star intramontabile, le dinamiche familiari e le controversie che hanno segnato la parte finale della vita della grande artista.

La serie ripercorre il caso giudiziario che ha coinvolto Gina Lollobrigida, icona del cinema internazionale, fotografa, scultrice e pittrice, simbolo di libertà e indipendenza, scomparsa nel 2023. In un intreccio di intrighi e rivelazioni, la docu-serie porta sullo schermo la disputa attorno a un patrimonio milionario conteso tra il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Sullo sfondo, emergono gli ultimi anni della vita della diva, segnati da sospetti di manipolazione e dal clamore mediatico che ha accompagnato la sua fragilità.

“Gina Lollobrigida: Diva contesa” intreccia il ritratto della donna e dell’artista con la cronaca di un processo complesso. Il manager Andrea Piazzolla è finito infatti davanti ai giudici, accusato di circonvenzione di incapace e sottrazione di beni. La serie offre un’indagine approfondita grazie a una meticolosa analisi degli atti giudiziari e a testimonianze esclusive, incluse registrazioni audio inedite e la partecipazione diretta dei protagonisti della vicenda: Rigau, Skofic, Piazzolla e il nipote dell’attrice, Dimitri.

L’inchiesta audiovisiva fa luce su molte zone d’ombra della storia, tra cui la scomparsa del patrimonio – stimato tra 10 e 20 milioni di euro, con sospetti di fondi depositati a Panama – la nomina di un amministratore di sostegno nel 2019 e la condanna in primo grado di Piazzolla nel 2023 a tre anni di reclusione e a un risarcimento di mezzo milione di euro. Una battaglia giudiziaria ancora aperta, che riflette la complessità e la drammaticità degli ultimi anni della “Bersagliera”.

Prodotta da Indigo Stories con Loft Produzioni, la docu-serie vanta la regia di Graziano Conversano e le firme di Carlo Altinier e Matteo Billi, con il contributo ai testi di Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. Completano il team tecnico le musiche di Giorgio Spada, il montaggio di Michele Castelli e Daria Di Mauro e la fotografia di Luigi Montebello.

Con questa produzione, HBO Max inaugura il suo primo progetto originale italiano, confermando la volontà di esplorare storie radicate nella cultura e nella cronaca del Paese. La piattaforma, parte del gruppo Warner Bros. Discovery, continua così a distinguersi per la qualità dei propri contenuti, spaziando tra fiction, documentari, true crime e grandi eventi di intrattenimento.

Dal 3 aprile 2026, “Gina Lollobrigida: Diva contesa” offrirà al pubblico non solo il ritratto intimo di un’icona del cinema mondiale, ma anche uno spaccato sorprendente di un’Italia che osserva, giudica e si interroga sulle verità nascoste dietro la leggenda di una diva eterna.