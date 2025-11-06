Connect with us

Gio Evan torna in tour: nuove date estive tra Roma e Milano e il successo de “L’affine del mondo”

Prosegue l’intensa stagione di concerti di Gio Evan, l’artista poliedrico capace di fondere poesia, musica e filosofia in una dimensione scenica unica. Dopo il successo dei sold out nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo “L’affine del mondo”, Evan annuncia nuove date estive che lo vedranno protagonista sui palchi di importanti festival.

Il 20 giugno sarà a Roma, alla Villa Ada (Via di Ponte Salario 28), in occasione del Villa Ada Festival, mentre il 25 giugno si esibirà a Milano al Magnolia (Via Circonvallazione Idroscalo 41). Ai due appuntamenti seguiranno Bologna, il 2 luglio al Parco delle Caserme Rosse per il Sequoie Music Park, e Torino il 5 luglio al Parco della Certosa di Collegno, inserito nel Flowers Festival.

Nel corso degli spettacoli estivi, Gio Evan proporrà uno show rinnovato, combinando i brani più amati del suo repertorio con le tracce del nuovo album “L’eleganza del mango”, un progetto che si presenta come “un viaggio sonoro e narrativo che intreccia poesia e canzone in un unico flusso”. L’artista conferma così la sua vocazione di “pensa-autore”, capace di fondere scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio originale e sempre riconoscibile.

Parallelamente al calendario estivo, prosegue il successo del tour teatrale “L’affine del mondo”, interamente scritto e diretto da Gio Evan. Lo spettacolo, che ha già registrato il tutto esaurito in numerose città, si sviluppa come una riflessione poetica e ironica sull’importanza dell’ascolto, della connessione e dell’armonia tra gli esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e originale.

Il percorso artistico di Gio Evan è un continuo viaggio di ricerca e contaminazione. Scrittore, poeta, musicista, filosofo e performer, l’artista si è formato attraverso esperienze in India, Sudamerica ed Europa, dalle quali ha tratto la sua cifra distintiva: unire riflessione e leggerezza in un messaggio universale. Con libri, album e spettacoli che spaziano dal teatro alla musica, Evan ha costruito una carriera basata sulla libertà creativa e sulla comunicazione empatica con il pubblico.

Negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza anche a livello internazionale: dal Sziget Festival di Budapest ai concerti di Miami e Los Angeles, fino alla partecipazione come headliner al Festival francese FIMU di Belfort, davanti a oltre 10.000 persone. Nel 2025 è inoltre tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma, dove ha presentato il singolo “L’universo da fermo” e annunciato il suo nuovo romanzo “Le chiamava persone medicina”, pubblicato da Rizzoli.

Il legame tra musica e introspezione trova la sua espressione più compiuta anche nel Festival Evanland, giunto nel 2025 alla quarta edizione, svoltasi ad Assisi con il tutto esaurito. Un evento che ormai rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza artistica dedicata al mondo interiore.

Con l’arrivo delle nuove date estive, Gio Evan si conferma una delle personalità più versatili e poetiche della scena italiana contemporanea, capace di trasformare ogni spettacolo in un racconto collettivo fatto di emozioni, pensieri e musica. I biglietti per le date del tour “L’affine del mondo” e per i concerti estivi sono già disponibili nei circuiti abituali.

