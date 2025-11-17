Giorgia conquista le classifiche: il nuovo album “G” debutta al primo posto

Inarrestabile Giorgia. Il nuovo album della cantautrice romana, intitolato “G”, ha debuttato direttamente al #1 della classifica album FIMI/NIQ, al #1 della classifica cd-vinili-musicassette e al #3 della classifica singoli con il brano “La cura per me” in collaborazione con Blanco.

Arrivato a quasi tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, “G” segna un punto di svolta nel percorso artistico di Giorgia. Non si tratta di un concept album, ma di un lavoro che – come sottolinea il comunicato – ha come filo conduttore la stessa artista, pronta a rimettersi in gioco e a ripartire dalla propria identità musicale. Il disco è disponibile in versione CD e LP nero, oltre alle edizioni limitate autografate in LP trasparente e verde acqua e nella variante CD esclusiva.

Il progetto include dodici tracce, tra cui “La cura per me” feat. Blanco, “Golpe”, “Carillon” e “Odio corrisposto”, brani che esplorano diverse sfumature del pop d’autore italiano. L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata intensa scritta da Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini, Gaetano Scognamiglio e dalla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Il brano ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone, oltre a essere il primo caso dell’anno di un’artista donna al #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica.

Il videoclip di “Golpe”, diretto da Emanuel Lo, accompagna la canzone con un racconto visivo in bianco e nero dal gusto cinematografico, girato per le strade di Galatina in provincia di Lecce.

Il 2025 è un anno straordinario per Giorgia, che dopo il successo del tour estivo “Come Saprei Live 2025” – completamente sold out e dedicato ai trent’anni del suo brano iconico – è pronta a tornare live nei principali palasport italiani. A partire da fine novembre, infatti, l’artista sarà protagonista del nuovo tour “Palasport Live”, con tappe già esaurite in quasi tutte le città.

Le date confermate: 25 novembre 2025 a Jesolo (data zero), 6 dicembre a Bologna, 8 dicembre a Firenze, 10 dicembre a Torino, 12 dicembre a Pesaro, 13 dicembre a Milano, 16 dicembre a Padova, 19 e 22 dicembre a Roma, 20 dicembre a Bari. Il tour proseguirà poi nel 2026 con nuove date tra marzo e aprile: 13 marzo a Torino, 16 marzo a Roma, 18 marzo a Bari, 21 marzo a Bologna, 23 e 24 marzo a Milano, 28 marzo a Firenze e 30 marzo a Padova.

“La cura per me” è intanto uno dei brani più amati dell’anno, certificato Platino e rimasto per dodici settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita, con oltre 150 milioni di stream globali. Il singolo ha raggiunto il secondo posto delle chart FIMI del primo semestre 2025 e il videoclip si è posizionato al secondo posto tra i video più visti su Vevo.

Un successo che conferma ancora una volta la forza e la longevità artistica di Giorgia, oggi unica donna presente nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo nel 2025. Una carriera che dopo trent’anni continua a evolversi, trovando nella nuova era di “G” una perfetta sintesi tra maturità, innovazione e una voce che, come sempre, emoziona e conquista il pubblico.