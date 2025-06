GIORGIA: da venerdì 20 giugno in radio e in digitale “L’UNICA”

Giorgia, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, torna a incantare il suo pubblico con un nuovo singolo intitolato “L’Unica”. Disponibile da venerdì 20 giugno in radio e in formato digitale, la canzone è già stata accolta con entusiasmo dai fan. Prodotta da Cripo e Katoo, e scritta da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’Unica” è un brano che fonde suoni organici ed elettronici, evocando l’ebrezza di un amore estivo e mettendo in luce una storia di cuori spezzati con ironia ed energia. Le sonorità del pezzo si ispirano al panorama musicale contemporaneo internazionale, rendendolo allo stesso tempo leggero e potente.

Questo nuovo successo segue il brano “La Cura Per Me”, che ha consolidato il ruolo di Giorgia tra le principali artiste italiane. Con oltre 100 milioni di stream audio e video, e certificato PLATINO, il brano è stato ai vertici delle classifiche per ben 12 settimane.

Giorgia si prepara inoltre a stupire con il suo tour “Come Saprei Live 2025”, che celebra i 30 anni dello storico brano “Come Saprei”. Il tour avrà un grande debutto con due esibizioni alle Terme di Caracalla di Roma, il 13 e 14 giugno, già completamente sold out. Ulteriori date estive vedranno l’artista esibirsi in luoghi suggestivi come la Villa Manin di Codroipo e il Teatro Greco di Siracusa, anch’esso già sold out per tre serate consecutive.

Da novembre, Giorgia tornerà nei principali palasport italiani, iniziando il suo viaggio dal Palazzo Del Turismo di Jesolo il 25 novembre, per proseguire con tappe a Bologna, Firenze e Torino, e concludendo con due concerti sold out a Roma e Bari.

I fan di Giorgia possono aspettarsi una serie di spettacoli eccezionali e una celebrazione dei suoi 30 anni di carriera musicale costellata di successi. Per ulteriori informazioni sui biglietti, è possibile visitare il sito di Friends & Partners.