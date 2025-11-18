Giorgia è la Woman of the Year di Billboard Women in Music 2025

Billboard Women in Music torna a Milano per la sua seconda edizione italiana, rinnovata e ambiziosa, in programma il 25, 26 e 28 novembre negli spazi di UFO Milano in via Orobia 26, nuovo hub culturale che per l’occasione diventerà la Women in Music House. Dopo il successo del debutto nel 2024, l’evento dedicato a celebrare il talento e il contributo delle donne nel mondo della musica e della cultura si evolve con un progetto ancora più articolato, fatto di incontri, workshop, performance e premi.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Intersections”, un concetto che racconta la forza della musica nel creare connessioni e nuove prospettive quando si intreccia con altri linguaggi: arte, cinema, sport, letteratura, attivismo, social media. Billboard Women in Music diventa così un ecosistema di esperienze, un luogo di dialogo, contaminazione e crescita condivisa.

Protagonista assoluta di quest’anno è Giorgia, premiata come Woman of the Year, riconoscimento che sottolinea il suo percorso artistico unico e il suo impatto duraturo sul panorama musicale italiano. “Da trent’anni la voce di Giorgia è uno dei tratti distintivi della canzone italiana. I suoi brani più famosi, da Come saprei a Gocce di memoria, sono diventati parte dell’immaginario culturale del nostro Paese. […] Sempre indipendente, padrona del proprio destino, Giorgia è anche e soprattutto un esempio per tutte le donne del mondo dello spettacolo di come una carriera può rinnovarsi, rinascere e ripartire e questo 2025 è senza dubbio suo. Per questo Giorgia è la donna dell’anno di Billboard Women in Music.”

Accanto a lei, altri otto premi celebrano artiste e professioniste che stanno ridefinendo la musica italiana: Laura Pausini (Global Icon Award), Serena Brancale (Powerhouse), Deborah De Luca (DJ of the Year), Sarah Toscano (Rising Star), Joan Thiele (Songwriter of the Year), Emma Nolde (Performer of the Year), Ele A (Breakthrough) e Paola Zukar (Manager of the Year). I riconoscimenti si basano su criteri che uniscono dati concreti – classifiche, streaming, impatto culturale e sociale – a un’attenta valutazione artistica, offrendo un ritratto autentico del talento femminile nel settore.

Durante le tre giornate, la Women in Music House ospiterà dialoghi, showcase, mostre e incontri aperti al pubblico. Il 25 novembre, data simbolica legata alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, aprirà la rassegna con conversazioni tra musiciste e figure della cultura contemporanea come Emma Nolde ed Erika Saraceni, seguite da Deborah De Luca e Giulia Innocenzi. Amazon Music & SAE Institute proporranno un confronto su come rendere l’industria musicale più accessibile e inclusiva. La giornata si chiuderà con showcase e DJ set di Anna and Vulkan, Angelica e Una Extracomunitaria b2b Guayaba.

Il 26 novembre sarà dedicato all’incontro tra generazioni e discipline: Joan Thiele dialogherà con Carolina Cavalli, Sarah Toscano con Elisa Maino, Ele A con Emma Galeotti e Paola Zukar con Giorgia Linardi di Sea-Watch. Tra i momenti più attesi, il workshop ECO curato dal collettivo Poche Cltv e l’incontro “Get ready with Walk The Talk” firmato AW LAB. La giornata si concluderà con i live di Nava, Gaia Banfi, Sissi e il DJ set delle Gone Girlz.

Il 28 novembre vedrà protagonista Serena Brancale in dialogo con l’attrice Giulia Vecchio, seguita dal workshop “Not here to be liked. Il rapporto tra musica e streetwear” organizzato da Nike con le artiste Evissimax e Luzai. La chiusura dell’edizione sarà affidata a Giorgia, che incontrerà una special guest per un dialogo tra musica e ispirazione.

Durante le giornate del 25 e 26 novembre, UFO Milano ospiterà inoltre una mostra a ingresso libero dell’artista Laurina Paperina, la cui cifra ironica e pop dialoga perfettamente con il tema “Intersections”, offrendo un percorso visivo tra musica, arte e nuovi immaginari femminili.