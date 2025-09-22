GIORGIA: è uscito il nuovo attesissimo singolo “GOLPE”

Il 2025 si presenta come un anno straordinario per Giorgia, un’icona della musica italiana che continua a raccogliere successi e riconoscimenti. Con il suo brano “LA CURA PER ME”, certificato Platino e con oltre 130 milioni di stream globali, Giorgia ha dominato le classifiche per 12 settimane consecutive, attestandosi al secondo posto delle chart best-seller del primo semestre 2025. È l’unica artista donna a figurare nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo.

L’artista è tornata oggi sulle scene con il suo nuovo attesissimo singolo, “GOLPE”. Questa potente ballata pop, scritta insieme ad autori di prestigio come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini, e Gaetano Scognamiglio, con la produzione di Dardust, promette di replicare il successo dei progetti precedenti. Il videoclip, disponibile online, è stato diretto da Emanuel Lo e offre un racconto visivo in bianco e nero ambientato per le strade di Galatina, Lecce. Rappresenta un autentico “golpe” sentimentale, una ribellione contro l’amore convenzionale.

Dopo la celebrazione dei trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” con il tour “Come Saprei Live 2025”, Giorgia si esibirà per l’ultimo appuntamento di questa serie il 26 settembre alla Reggia di Caserta. Il tour, che ha toccato alcune delle location più suggestive d’Italia, ha visto un sold-out dopo l’altro.

A novembre si prepara a partire un’altra avventura live con il tour “Palasport Live”, che toccherà diverse città italiane tra cui Milano, Roma e Bologna, con i biglietti già esauriti per molte date. Giorgia sarà accompagnata da un cast di musicisti di talento, tra i quali Diana Winter, Andrea Faustini, Fabio Visocchi, e un quartetto d’archi, promettendo spettacoli dal vivo imperdibili.

Con una presenza costante in radio grazie al successo del singolo “L’Unica” e la conduzione della nuova edizione di XFactor, Giorgia non smette di stupire i suoi fan con nuove iniziative e progetti. “Golpe”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.”

I biglietti per il tour “Palasport Live” sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali. L’anno in corso è senza dubbio un periodo d’oro nella carriera di Giorgia, segnando un altro capitolo di successi nel panorama musicale italiano.