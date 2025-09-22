Connect with us

Hi, what are you looking for?

giorgia_live

Spettacolo

GIORGIA: è uscito il nuovo attesissimo singolo “GOLPE”

Published

Il 2025 si presenta come un anno straordinario per Giorgia, un’icona della musica italiana che continua a raccogliere successi e riconoscimenti. Con il suo brano “LA CURA PER ME”, certificato Platino e con oltre 130 milioni di stream globali, Giorgia ha dominato le classifiche per 12 settimane consecutive, attestandosi al secondo posto delle chart best-seller del primo semestre 2025. È l’unica artista donna a figurare nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo.

L’artista è tornata oggi sulle scene con il suo nuovo attesissimo singolo, “GOLPE”. Questa potente ballata pop, scritta insieme ad autori di prestigio come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini, e Gaetano Scognamiglio, con la produzione di Dardust, promette di replicare il successo dei progetti precedenti. Il videoclip, disponibile online, è stato diretto da Emanuel Lo e offre un racconto visivo in bianco e nero ambientato per le strade di Galatina, Lecce. Rappresenta un autentico “golpe” sentimentale, una ribellione contro l’amore convenzionale.

Dopo la celebrazione dei trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” con il tour “Come Saprei Live 2025”, Giorgia si esibirà per l’ultimo appuntamento di questa serie il 26 settembre alla Reggia di Caserta. Il tour, che ha toccato alcune delle location più suggestive d’Italia, ha visto un sold-out dopo l’altro.

A novembre si prepara a partire un’altra avventura live con il tour “Palasport Live”, che toccherà diverse città italiane tra cui Milano, Roma e Bologna, con i biglietti già esauriti per molte date. Giorgia sarà accompagnata da un cast di musicisti di talento, tra i quali Diana Winter, Andrea Faustini, Fabio Visocchi, e un quartetto d’archi, promettendo spettacoli dal vivo imperdibili.

Con una presenza costante in radio grazie al successo del singolo “L’Unica” e la conduzione della nuova edizione di XFactor, Giorgia non smette di stupire i suoi fan con nuove iniziative e progetti. “Golpe”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.”

I biglietti per il tour “Palasport Live” sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali. L’anno in corso è senza dubbio un periodo d’oro nella carriera di Giorgia, segnando un altro capitolo di successi nel panorama musicale italiano.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Spettacolo

Kasabian rilascia il nuovo singolo “Hippie Sunshine” che anticipa l’album “Act III”

Motori

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Torino con la nuova generazione di SUV ibridi ed elettrificati

Motori

Efficiente e sostenibile: il nuovo stabilimento BMW Group di Debrecen avvierà la produzione della iX3

Motori

Toyota svela la nuova GR Yaris MY25: innovazione e passione in pista

Moda

Pandora e Annalisa: una Capsule Collection esclusiva

Spettacolo

Al via da venerdì 26 settembre l’ELECTRIC SOUND VILLAGE a Cremona

Spettacolo

NIKON e RED sponsor della Festa del Cinema di Roma

Motori

L’italiana “Hachimaan” vince l’Honda Customs contest 2025

Motori

Hankook rinnova la partnership con il Pallone d’Oro 2025: prestigio mondiale a Parigi

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Tecnologia

Truckfly by Michelin lancia il nuovo GPS per i conducenti di mezzi pesanti

Giochi

Montegrappa e PAC-MAN: nasce Ghostwriter, la penna che celebra un’icona degli anni ’80
giorgia_live

Spettacolo

GIORGIA: è uscito il nuovo attesissimo singolo “GOLPE”

Tecnologia

Huawei svela la serie HUAWEI WATCH GT 6 all’evento “Ride the Wind” a Parigi

Spettacolo

Il viaggio di Pino Daniele rivive su RaiPlay: premiati i nuovi talenti

Società

“Quarta Repubblica”: stsera politica universitaria e sicurezza urbana

Motori

Stellantis e Saft rivoluzionano l’elettrico con il sistema IBIS integrato

Spettacolo

Oggi esce la riedizione di “RIMMEL”, il capolavoro di FRANCESCO DE GREGORI

Società

Gëneration Ami: al via la quinta edizione del progetto didattico contro il bullismo

Motori

Renault protagonista alla Milano Fashion Week 2025 con l’iconica R4
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Kasabian rilascia il nuovo singolo “Hippie Sunshine” che anticipa l’album “Act III”

La band inglese Kasabian ha lanciato il suo nuovo singolo, “Hippie Sunshine”, già disponibile in versione digitale. A partire da venerdì 26 settembre, il...

18 ore ago

Spettacolo

Al via da venerdì 26 settembre l’ELECTRIC SOUND VILLAGE a Cremona

Dal 26 al 28 settembre, Cremona diventa il centro della musica rock e della liuteria elettrica con la seconda edizione dell’evento Electric Sound Village,...

21 ore ago

Spettacolo

Il viaggio di Pino Daniele rivive su RaiPlay: premiati i nuovi talenti

Da oggi, gli appassionati di musica e di Pino Daniele possono immergersi in un’esperienza unica con lo speciale RaiPlay “PINO È – IL VIAGGIO...

24 ore ago

Spettacolo

Oggi esce la riedizione di “RIMMEL”, il capolavoro di FRANCESCO DE GREGORI

Il mondo della musica italiana è in festa: Francesco De Gregori celebra i 50 anni del suo iconico album “Rimmel” con una riedizione speciale....

4 giorni ago