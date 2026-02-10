GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Dopo un anno da record, Giorgia continua a collezionare successi. Il suo ultimo album di inediti “G”, già debuttato al numero uno della classifica dei dischi più venduti, è stato oggi certificato Oro secondo i dati FIMI-NIQ. Un nuovo traguardo che consacra ulteriormente uno dei progetti più apprezzati degli ultimi anni e che segue la straordinaria accoglienza dei concerti live, tutti sold out nel 2025, con oltre 100.000 biglietti venduti.

Un risultato importante che si aggiunge al riconoscimento del Doppio Platino per “La cura per me”, brano che ha superato i 165 milioni di stream globali, diventando uno dei singoli più ascoltati del 2025.

Sull’onda di questo entusiasmo, l’artista tornerà presto sul palco con un nuovo tour che attraverserà l’Italia. A marzo è attesa la seconda parte di “G Palasport”, che dopo nove date tutte esaurite nel 2025, si prepara a conquistare nuove arene con altrettanti concerti già in fase di sold out. Tra le città in calendario figurano Torino, Roma, Bari, Bologna, Milano, Firenze e Padova, dove il pubblico potrà assistere alle performance che hanno reso unica la voce di Giorgia.

E non finisce qui. Da luglio, la cantante sarà protagonista di “G – Summer”, un tour di dodici appuntamenti nelle più suggestive location italiane. Il viaggio estivo inizierà il 13 luglio a Vigevano e toccherà tappe come Asti, Palmanova, Cattolica, Este, Pisa, Catania, Roccella Jonica, Santa Maria del Cedro e Ostuni, fino ai due attesissimi eventi speciali all’Arena di Verona (28 settembre) e alla Reggia di Caserta (21 settembre).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 oggi, martedì 10 febbraio, sui circuiti di vendita abituali.

Sul palco, Giorgia sarà accompagnata da una band d’eccezione composta da artisti di livello internazionale: Sonny Thompson al basso e chitarra, Mike Scott alla chitarra, William Mylious Johnson alla batteria, Gian Luca Ballarin e Fabio Visocchi alle tastiere, Diana Frodella e Andrea Faustini ai cori, insieme agli archi affidati a Valentina Sgarbossa (violoncello), Caterina Coco e Alessio Cavalazzi (violini) e Matteo Lipari (viola).

Durante i concerti, oltre ai suoi più grandi successi, l’artista presenterà i brani del nuovo album, tra cui l’ultimo singolo “Corpi Celesti”, attualmente in rotazione radiofonica. Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, “Corpi Celesti” racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca. Il videoclip del brano raccoglie immagini e momenti inediti del 2025, tra backstage e frammenti di un anno costellato di emozioni e trionfi.

Con “G” certificato Oro, un tour invernale già sold out e un’estate piena di appuntamenti, Giorgia si conferma una delle interpreti più amate e continue nel panorama musicale italiano, capace di unire eleganza, energia e una voce che continua a emozionare generazioni diverse.