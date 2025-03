GIORGIA: “LA CURA PER ME” è ORO

L’ultimo brano di Giorgia, “La Cura per Me”, ha raggiunto un traguardo straordinario, ottenendo il disco d’oro e conquistando i vertici di tutte le classifiche musicali. Secondo la certificazione FIMI/Gfk, il brano è attualmente al secondo posto della classifica e ha superato i 40 milioni di stream totali, diventando anche il brano sanremese più usato su TikTok.

Per celebrare questa importante conquista e per festeggiare i 30 anni di “Come saprei”, Giorgia ha annunciato una serie di live imperdibili che si terranno in location uniche durante l’estate e nei palasport di tutta Italia a partire da novembre.

Tra i concerti più attesi vi sono quelli che hanno già registrato il sold out: due date alle Terme di Caracalla di Roma, due al Teatro Greco di Siracusa, uno alla Reggia di Caserta che è stato raddoppiato dopo il grande successo e uno all’Unipol Forum di Milano.

Ma non è finita qui, infatti si aggiungono altre due nuove date che promettono di emozionare ancora di più i fan di Giorgia: l’11 giugno la data zero dei live estivi all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo e il 12 dicembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

“Questi concerti saranno un’esperienza unica per celebrare insieme il nostro legame speciale, attraverso la musica che ha accompagnato la vostra vita per 30 anni”, ha dichiarato Giorgia.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11:00 di domani.