Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

È online “5 Minuti”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Con questo brano, la giovane cantautrice inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, più intima e consapevole, segnando un’evoluzione che riflette la maturità raggiunta dopo i successi ottenuti sui social. Il brano, pubblicato da Wannabe Records e distribuito da ADA Music, arriva accompagnato da un videoclip firmato da Salvatore Rocco, disponibile online.

Nel video, dal forte valore simbolico e dallo stile autentico, Giorgia Malerba si muove all’interno di un loft dall’estetica vintage. Tra libri, vinili, riviste e strumenti analogici, l’artista costruisce un racconto visivo che unisce passato e presente. Le immagini diventano parte integrante di un dialogo introspettivo, nel quale la cantautrice riflette sui “se” della vita, sulle strade non percorse e sul modo in cui ogni scelta, anche quella mancata, contribuisce a definire chi siamo.

«Ho scelto un luogo in cui ogni dettaglio costituisce parte integrante del racconto, con grafiche old school e colori decisi. Questo brano è molto importante per me: parla dei bivi della vita, delle scelte fatte e di come queste influenzino le emozioni, i desideri, la crescita personale, il modo di vivere le relazioni e affrontare la vita in generale», racconta Giorgia Malerba.

“5 Minuti” si presenta come una riflessione dolce-amara sulla consapevolezza e sulla crescita personale. Un racconto musicale che, pur mantenendo le sonorità leggere e pop che da sempre contraddistinguono l’artista, si arricchisce di nuove sfumature, rivelando una maturità artistica che segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera.

Classe 1999, Giorgia Malerba ha iniziato a farsi conoscere nel 2020, durante il lockdown, grazie ai contenuti condivisi su Instagram e TikTok. Con oltre 3,2 milioni di follower su TikTok e più di 900 mila su Instagram, è oggi una delle voci emergenti più seguite del panorama musicale digitale. Il suo percorso artistico prende forma nello stesso anno con tre brani di successo – “Loca con te”, “Good” e “Il mio riflesso” – che la impongono come una delle nuove promesse della musica pop italiana.

Dopo il singolo estivo “Cubalibre” del 2024, Malerba inaugura con “5 Minuti” una nuova direzione musicale, più matura e personale. Il brano rappresenta quindi non solo un ritorno sulle scene, ma anche una dichiarazione d’intenti: quella di raccontarsi in modo autentico, attraverso un linguaggio che unisce introspezione e leggerezza.

Con “5 Minuti”, Giorgia Malerba conferma la propria capacità di parlare a una generazione intera, intrecciando emozione e semplicità in un equilibrio che guarda al futuro senza rinnegare le proprie origini. Un nuovo passo nella carriera di una cantautrice destinata a lasciare un segno nel panorama pop italiano.