Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Published

È online “5 Minuti”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Con questo brano, la giovane cantautrice inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, più intima e consapevole, segnando un’evoluzione che riflette la maturità raggiunta dopo i successi ottenuti sui social. Il brano, pubblicato da Wannabe Records e distribuito da ADA Music, arriva accompagnato da un videoclip firmato da Salvatore Rocco, disponibile online.

Nel video, dal forte valore simbolico e dallo stile autentico, Giorgia Malerba si muove all’interno di un loft dall’estetica vintage. Tra libri, vinili, riviste e strumenti analogici, l’artista costruisce un racconto visivo che unisce passato e presente. Le immagini diventano parte integrante di un dialogo introspettivo, nel quale la cantautrice riflette sui “se” della vita, sulle strade non percorse e sul modo in cui ogni scelta, anche quella mancata, contribuisce a definire chi siamo.

«Ho scelto un luogo in cui ogni dettaglio costituisce parte integrante del racconto, con grafiche old school e colori decisi. Questo brano è molto importante per me: parla dei bivi della vita, delle scelte fatte e di come queste influenzino le emozioni, i desideri, la crescita personale, il modo di vivere le relazioni e affrontare la vita in generale», racconta Giorgia Malerba.

“5 Minuti” si presenta come una riflessione dolce-amara sulla consapevolezza e sulla crescita personale. Un racconto musicale che, pur mantenendo le sonorità leggere e pop che da sempre contraddistinguono l’artista, si arricchisce di nuove sfumature, rivelando una maturità artistica che segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera.

Classe 1999, Giorgia Malerba ha iniziato a farsi conoscere nel 2020, durante il lockdown, grazie ai contenuti condivisi su Instagram e TikTok. Con oltre 3,2 milioni di follower su TikTok e più di 900 mila su Instagram, è oggi una delle voci emergenti più seguite del panorama musicale digitale. Il suo percorso artistico prende forma nello stesso anno con tre brani di successo – “Loca con te”, “Good” e “Il mio riflesso” – che la impongono come una delle nuove promesse della musica pop italiana.

Dopo il singolo estivo “Cubalibre” del 2024, Malerba inaugura con “5 Minuti” una nuova direzione musicale, più matura e personale. Il brano rappresenta quindi non solo un ritorno sulle scene, ma anche una dichiarazione d’intenti: quella di raccontarsi in modo autentico, attraverso un linguaggio che unisce introspezione e leggerezza.

Con “5 Minuti”, Giorgia Malerba conferma la propria capacità di parlare a una generazione intera, intrecciando emozione e semplicità in un equilibrio che guarda al futuro senza rinnegare le proprie origini. Un nuovo passo nella carriera di una cantautrice destinata a lasciare un segno nel panorama pop italiano.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Motori

Renault Group continua a investire in un modello industriale più sostenibile e circolare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Tecnologia

Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Motori

Yamaha WR125R: l’anima offroad incontra lo stile anni ’90 al MBE 2026

Motori

Dacia rinnova la Sandero: il restyling della vettura straniera più venduta in Italia

Spettacolo

KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Spettacolo

“Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”: un viaggio tra trent’anni di Italia

Spettacolo

“Juventus. Primo amore”: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero

Spettacolo

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Spettacolo

UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

Spettacolo

GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di “Shrinking”, la popolare comedy che vede protagonisti Jason Segel, candidato agli Emmy,...

1 ora ago

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il successo del suo primo club tour in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo singolo carico...

2 ore ago

Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Cinquant’anni dopo l’uscita del loro album di debutto, gli Aerosmith annunciano il ritorno del disco che diede inizio a tutto. “Aerosmith (Legendary Edition)” sarà...

2 ore ago

Spettacolo

KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Dopo aver anticipato il progetto con il singolo Dannata Gioventù, Kid Gamma è pronto a pubblicare “Meridione Paradiso” (Ada Music Italy), l’atteso nuovo album...

19 ore ago