Giorgia protagonista al Festival di Sanremo con “La cura per me”, nuove date per i suoi concerti

Protagonista indiscussa dell’ultimo Festival di Sanremo, Giorgia ha conquistato la critica e incantato il pubblico con il suo brano “La cura per me“. Conquistando i vertici di tutte le classifiche musicali, l’artista ha raggiunto risultati straordinari come l’ingresso nel TOP 200 della Spotify Global e la canzone più ascoltata nelle prime 24 ore dal 2024 su Amazon Music Italia, con oltre 17 milioni di stream audio/video totali. Inoltre, “La cura per me” si è posizionata al #1 come brano più usato su TikTok.

Non solo Festival di Sanremo, Giorgia si prepara ora a tornare live nel corso dell’estate in location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei” e da fine novembre sarà protagonista nei palasport. Le prime due date previste a Roma, il 13 e 14 giugno alle Terme di Caracalla, hanno già registrato il tutto esaurito, tanto che a grande richiesta è stata aggiunta una nuova data nella Capitale. Il 19 dicembre Giorgia si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma.

Le date dei concerti per il 2025 sono in continuo aggiornamento, con tappe previste in diverse città italiane come Codroipo, Siracusa, Caserta, Jesolo, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova, e Bari.

Giorgia è pronta a regalare emozioni uniche sul palco e a coinvolgere il pubblico con la sua straordinaria voce e presenza scenica. I biglietti per la nuova data a Roma saranno disponibili in prevendita dalle ore 11:00 di domani su Ticketone e punti vendita abituali.