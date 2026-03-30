Giorgia, un successo senza fine: 19 sold out, 250 milioni di stream e il nuovo tour “G – Last Call”

Non conosce sosta il trionfo live di Giorgia. Dopo un 2025 da record con oltre 200.000 biglietti venduti e ben 19 date sold out nei palasport, l’artista romana si prepara a vivere una nuova stagione di musica e abbracci con il pubblico. Il suo ultimo album, “G”, certificato disco d’Oro e con più di 250 milioni di stream globali, continua a raccogliere successi, mentre il brano “La cura per me” – doppio platino e secondo singolo più venduto del 2025 – ha superato la cifra impressionante di 173 milioni di ascolti.

Dopo il tutto esaurito nei palasport, Giorgia ha annunciato la seconda parte del tour con lo spettacolo “G – Palasport”, che ha registrato un sold out dietro l’altro. Adesso però è tempo di guardare avanti. L’artista tornerà in estate con 11 nuove date nelle location più suggestive della penisola, seguite in autunno dal capitolo conclusivo di questo progetto live: “G – Last Call”.

Il nuovo tour autunnale partirà il 19 settembre 2026 da Jesolo (Palazzo del Turismo, data zero), per poi toccare Caserta (21 settembre, Reggia di Caserta), Roma (24 settembre, Palazzo dello Sport), Verona (28 settembre, Arena di Verona) e chiudersi con un grande evento speciale a Milano il 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome. Con queste ultime tappe, Giorgia raggiunge complessivamente sei date nella capitale e quattro nel capoluogo lombardo. I biglietti per Jesolo, Roma e Milano sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi.

Durante l’estate, la cantante sarà protagonista del tour “G – Summer”, che partirà il 7 luglio 2026 da Termoli (Arena del Mare 42° 15°) con una data zero, per poi attraversare l’Italia in undici appuntamenti: da Vigevano ad Asti, da Palmanova a Cattolica, passando per Pisa, Catania, Roccella Jonica e Ostuni, solo per citarne alcune.

Ad accompagnare Giorgia sul palco ci sarà una band internazionale di altissimo livello: Sonny T. (basso e chitarra), Mike Scott (chitarra), Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin e Fabio Visocchi (tastiere e pianoforte), i cori di Diana Winter e Andrea Faustini, e una sezione archi composta da Valentina Sgarbossa (violoncello), Caterina Coco e Alessio Cavalazzi (violini), e Matteo Lipari (viola).

Sul palco, oltre ai suoi più grandi successi, l’artista proporrà i brani contenuti nel suo ultimo lavoro discografico “G”, tra cui l’ultimo singolo “Corpi Celesti”. Saranno concerti che racconteranno due anni straordinari, fatti di musica, sold out e risultati discografici che confermano Giorgia come una delle voci e delle interpreti più amate del panorama italiano.

Un trionfo che prosegue ininterrotto, alimentato dal talento, dalla musica e dall’abbraccio di un pubblico che continua a seguirla con entusiasmo in ogni nuova tappa del suo viaggio musicale.