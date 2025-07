Giovani e Sostenibilità: l’ACI al Giffoni Film Festival 2025

La 55ma edizione del Giffoni Film Festival si è recentemente svolta a Giffoni Valle Piana e ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Generale Tullio Del Sette. La sua presenza ha sottolineato il rinnovato interesse dell’ACI per l’evento, riconosciuto mondialmente grazie all’impulso visionario di Claudio Gubitosi e al contributo efficace del figlio Jacopo. Questo prestigioso festival non è solo una celebrazione del cinema, ma un’occasione per trasmettere messaggi fondamentali di crescita umana, sociale e culturale ai giovani.

Durante il festival, il Generale Del Sette, accompagnato da Alessandra Zinno, Direttore Centrale ACI Educazione Stradale, Mobilità e Turismo, ha partecipato all’iniziativa “Karting in piazza”, organizzata dall’Automobile Club di Salerno e da “Salerno Corse”. Inoltre, ha supervisionato la messa a dimora di due esemplari del clone del “Cipresso di San Francesco” offerti dai Carabinieri Forestali. Questi eventi rientrano nel quadro di un accordo di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per promuovere la biodiversità e l’educazione ambientale.

Il festival ha anche ospitato un dibattito intitolato “Impact” cui hanno partecipato Giancarlo Minardi, fondatore del Team Minardi di Formula 1, e Ginevra Panzeri, giovane pilota di ACI Team Italia. Durante la discussione si sono esplorati percorsi di sostenibilità, sicurezza ed etica ispirati al tema dell’edizione 2025 “Diventare umani”.

Al termine dei lavori, Del Sette ha annunciato che il Giffoni Film Festival prenderà parte agli eventi collaterali del Gran Premio di Formula 1 previsto a Monza dal 5 al 7 settembre 2025. Ciò preluderà a un nuovo accordo di collaborazione tra l’ACI e il festival.

Nel discorso finale, il Generale Del Sette ha affermato: “Promuovere i valori di sicurezza e sostenibilità sono una delle principali missioni di ACI – qui al Giffoni Festival abbiamo incontrato tanti bambini e ragazzi entusiasti e al tempo stesso consapevoli che il loro futuro dipende anche da quello che stiamo facendo adesso. ACI e Giffoni collaboreranno in sinergia sulle tematiche ambientali e della sicurezza con iniziative a favore dei giovani, perché saranno proprio loro gli automobilisti del domani, e dovranno essere rispettosi delle regole e consapevoli, per il proprio bene e per quello di tutta la comunità. Prossimo appuntamento nel mese di settembre a Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1, per ripetere l’iniziativa ‘ogni pilota un albero’, a voler sottolineare la compatibilità tra sport motoristico e green”.

Alla cerimonia erano presenti anche il Colonnello dei Carabinieri Filippo Melchiorre, Comandante provinciale di Salerno, il Ten. Col. Marilena Scudieri, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, Fabio Toro, Vicesindaco di Giffoni Valle Piana, e Giovanni Caturano, Direttore AC Salerno. Questa edizione del festival si conferma ancora una volta come un crocevia di cultura, educazione e sensibilizzazione ai temi del futuro.