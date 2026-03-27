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GIOVANNI TOSCANO pubblica il suo nuovo EP “IL GIOCO DELLE TRE DOMANDE”

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Dopo i singoli “Mi Manca” e “Dritti all’Inferno”, Giovanni Toscano inaugura il 2026 con un nuovo progetto discografico: “Il Gioco delle Tre Domande”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per LaTarma Records e distribuito da ADA Music Italy. L’uscita è accompagnata dall’arrivo in radio del singolo “Una macchina giusta”, brano che rappresenta una delle sfumature più energiche del nuovo lavoro.

Il cantautore pisano classe ’96 racconta, attraverso cinque tracce, la fragilità e la forza che derivano dal cambiamento. Il nuovo EP nasce da un periodo di disillusione personale, un crocevia di aspettative tradite e piccole prove quotidiane, affrontate con lucidità e introspezione. “Il Gioco delle Tre Domande” diventa così un diario di domande più che di risposte, con una scrittura diretta e immagini nitide che alternano malinconia e leggerezza.

«Il Gioco delle Tre Domande è nato a fine luglio. L’ho scritto nella mia stanza, dopo una vacanza sbagliata. Una prova minore, ma comunque una prova. Escludendo il dolore, quello vero, non c’è niente di più deprimente dell’esito negativo di qualcosa che sulla carta dovrebbe essere perfetto. Una vacanza disastrosa, del sesso scadente, un’aspettativa disattesa, un augurio di compleanno mancato, la fine di qualcosa di importante. Mi sono chiesto allora cosa significhi essere messi alla prova e, soprattutto, se il male abbia davvero un’utilità o se sarebbe meglio che nulla di brutto accadesse mai», racconta Toscano.

Il titolo dell’EP rimanda a un gioco realmente esistente di cui l’autore conserva un piccolo segreto: chi avrà occasione di incontrarlo potrà chiedergli di svelarlo di persona. Attraverso i brani “Mi Manca”, “Una macchina giusta”, “Dritti all’Inferno”, “Io e te” e la title track, Toscano attraversa emozioni e contraddizioni, interrogandosi sul significato della crescita e della coerenza con sé stessi.

“Io e te” e “Una macchina giusta” esplorano due lati opposti dell’amore. La prima è una riflessione romantica e malinconica sulle paure più intime, divisa tra presente e immaginazione; la seconda, più dinamica, nasce come invito a rischiare e a mettersi in gioco per evitare il rimpianto di ciò che non si è vissuto.

Il cantautore ha presentato in anteprima il nuovo EP con un live intimo chitarra e voce alla Redazione Scomodo di Empoli, un momento di condivisione autentica che ha restituito la dimensione più personale del progetto.

Le cinque tracce vedono Toscano collaborare con Paolo Caruccio, Edoardo Ruzzi, Angelica Schiatti, Enrico Dadone e Luca Zambelli Bais. La produzione è firmata principalmente da Caruccio, con il contributo di Cali Low e Rootsie.

Artista poliedrico, Toscano è anche scrittore e attore. Dopo il debutto nel film “Notti Magiche” di Paolo Virzì, ha partecipato a “Studio Battaglia” su Rai1 e al film “Romantiche” di Pilar Fogliati. Oltre alla musica, scrive sceneggiature e ha pubblicato il suo romanzo d’esordio “Il guinzaglio” nel 2021. Il suo cortometraggio “Seconde case” gli è valso la Menzione Speciale al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento 2024.

Negli ultimi anni, Toscano ha aperto i concerti di artisti come Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Nel 2023 ha realizzato il suo primo tour nazionale portando in scena l’album “Arrogantissimo”, seguito da nuovi lavori come “Un posto migliore” e “Eroi”.

Con “Il Gioco delle Tre Domande”, Giovanni Toscano conferma la sua vocazione artistica alla ricerca del significato nascosto nelle esperienze umane, trasformando la vulnerabilità in materia poetica e le domande in musica.

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