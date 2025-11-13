GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Il prossimo 15 novembre, Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings, riceverà un Premio Speciale alla Carriera durante la 22ª edizione del Montecarlo Film Festival. Il riconoscimento celebra la sua lunga e straordinaria carriera, nonché il contributo fondamentale alla diffusione della musica flamenco pop nel mondo.

La celebrazione italiana proseguirà con un appuntamento imperdibile: il 30 dicembre 2025, Reyes sarà protagonista di un’unica tappa nel nostro Paese all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito del tour internazionale “GIPSY’S KINGS WAY TOUR 2025-2026”. Il concerto segnerà anche il 38° anniversario dell’uscita di *Bamboleo*, il brano che ha reso celebre la band in tutto il mondo e ne ha consacrato il sound inconfondibile.

Accompagnato da una band di otto musicisti e da un imponente allestimento scenico, Reyes proporrà uno spettacolo che attraversa la storia dei Gipsy Kings: un viaggio musicale che unisce passato e presente, tradizione e innovazione. Il concerto sarà un’esplosione di ritmo e passione, con sonorità mediterranee e influssi latini che faranno da cornice a un repertorio capace di coinvolgere tutte le generazioni.

In scaletta non mancheranno i brani che hanno segnato la carriera del gruppo, da Djobi Djoba a Un Amor e La Quiero, oltre alle celebri reinterpretazioni di classici internazionali come Volare, My Way e Hotel California.

Il live si annuncia dunque come una grande festa, un’occasione per rendere omaggio a un artista che, con il suo carisma e la sua voce, ha saputo mantenere viva l’eredità musicale dei Gipsy Kings e portarla verso nuove forme di espressione. Pablo Reyes continua a incarnare la forza e l’autenticità del flamenco pop, unendo cultura gitana, ritmi esotici e una contagiosa energia che travolge ogni pubblico.

Nel corso di oltre quattro decenni di carriera, i Gipsy Kings hanno lasciato un segno profondo nella musica internazionale, fondendo flamenco, sonorità latine e sensibilità pop in un equilibrio perfetto. “La discografia della band è ricca di composizioni vibranti e melodie travolgenti, che riflettono la grande espressività vocale e la maestria chitarristica che da sempre li contraddistingue”.

I biglietti per l’unica data italiana del tour sono già disponibili in prevendita su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. L’appuntamento del 30 dicembre a Roma si preannuncia come un momento di pura energia e condivisione, un tributo alla storia di una musica che continua a far danzare il mondo intero.