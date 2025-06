Giuse The Lizia: l’ultima tappa di “INTERNET EXPLORER” con “Vecchia scuola”

Giuse The Lizia è pronto a sorprendere ancora una volta con il suo nuovo brano “Vecchia scuola”, l’ultimo pezzo che completa la repack “INTERNET EXPLORER”. In uscita il prossimo venerdì 13 giugno, “Vecchia scuola” è un brano scritto e prodotto in collaborazione con Golden Years e Fulminacci, sotto l’etichetta Maciste Dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy.

Dopo il successo dell’album “INTERNET”, Giuse The Lizia continua a esplorare le emozioni e le sfide che caratterizzano la generazione Z. Il nuovo pezzo racconta la complessità di quelle relazioni che rimangono sospese, dove i sentimenti di intimità non evolvono mai in un legame emotivo completo. Come descritto nell’email di lancio, “Vecchia scuola” diventa un’istantanea di un mondo in cui si teme innamorarsi, rischiare e mostrarsi vulnerabili, sapendo già che resterà solo un maglione rosso e alcune foto di gatti attaccate su un muro.

“Vecchia scuola l’ho scritta pensando ad un tema molto sentito dalla mia generazione cioè quelle relazioni-non relazioni in cui sei tutto e niente allo stesso tempo. È stato bellissimo lavorare al brano insieme a Golden Years e Fulminacci perché hanno entrambi delle super idee a livello melodico e di arrangiamento e mi hanno fatto andare oltre la mia comfort zone”, racconta Giuse The Lizia.

La repack “INTERNET EXPLORER” è composta da tredici brani che descrivono la fatica e la bellezza dei vent’anni, un periodo in cui si è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo. La tracklist include canzoni come “Direzione”, “Give me love”, “404 (una canzone de I Cani)” e molti altri, fino al pezzo finale “Persi da un po’”. Ogni traccia rappresenta storie ed emozioni quotidiane, rendendo eterna l’esperienza di vita della generazione Z.

In un’epoca in cui la musica e le emozioni sembrano scorrere troppo velocemente, Giuse The Lizia ha deciso di rendere disponibile la repack anche nel formato 45 giri, un’uscita speciale dal sapore rétro. Sul Lato A, troviamo “404 (una canzone de I Cani)”, un brano virale su TikTok che ha raggiunto migliaia di persone, mentre il Lato B è chiuso dalla nuova traccia “Vecchia scuola”.

Oltre all’uscita del nuovo brano, Giuse The Lizia tornerà sui palchi dei principali festival italiani per suonare dal vivo i brani di “INTERNET EXPLORER”. A partire dal 23 maggio al MI AMI Festival di Milano, l’artista proseguirà il tour in diverse città italiane fino al 30 agosto a Brescia, all’Epicentro Music Festival. Le prevendite sono disponibili online, offrendo l’opportunità ai fan di vivere un’esperienza musicale unica.