Giuseppina Torre protagonista a La Milanesiana con un concerto dedicato all'acqua

La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre sarà tra i protagonisti della 27esima edizione de La Milanesiana, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. L'appuntamento è per il 26 giugno, alle ore 18.00, alla suggestiva Centrale dell'Acqua MM di Milano in Piazza Diocleziano 5, nell'ambito dell'evento "L'Acqua, la vita, la storia", che vedrà la partecipazione anche di Alberto Beretta, Fabio Genovesi, Gianni Biondillo e Mario Andreose.

Torre presenterà un breve intervento musicale al pianoforte, eseguendo composizioni originali ispirate all'acqua, legate tra loro come un unico flusso sonoro continuo, riflettendo il tema portante della serata. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite, le cui iscrizioni apriranno a maggio.

"Suonare per La Milanesiana, nella suggestiva Centrale dell'Acqua, significa entrare in ascolto di un luogo in cui l'acqua diventa presenza viva, ritmo, respiro. Questo concerto nasce attorno al principio del Panta rei: tutto scorre, tutto si trasforma - afferma Giuseppina Torre - Le mie composizioni si intrecceranno in un unico flusso sonoro, senza interruzioni, come un corso d'acqua che non si arresta mai ma si trasforma continuamente. Sarà un unicum, irripetibile, in cui ogni passaggio musicale nascerà dal precedente e condurrà al successivo, in un movimento continuo che riflette il divenire delle cose e delle emozioni. In questo fluire ininterrotto, la musica diventa esperienza viva: un invito ad abbandonarsi al cambiamento, ad accogliere ciò che muta, ricordando che, come l'acqua, anche noi siamo in continuo divenire".

Oltre alla sua attività musicale, Torre è autrice del libro "Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo" (Solferino), che racconta la sua rinascita personale dopo una relazione segnata dalla violenza psicologica e fisica. Il racconto, scritto con la giornalista Barbara Visentin, si rivolge soprattutto alle donne che vivono situazioni simili, offrendo un messaggio intenso e di speranza.

Impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, Giuseppina Torre utilizza la sua arte come strumento di consapevolezza e trasformazione personale. Il suo terzo album, "THE CHOICE", pubblicato da Sony Music Italia e prodotto con la supervisione di Roberto Cacciapaglia, si compone di dieci brani inediti che propongono un viaggio attraverso la vulnerabilità e la forza dell'essere autentici.

La carriera di Torre, nata a Vittoria in provincia di Ragusa, è caratterizzata da una grande risonanza anche all'estero, specialmente negli Stati Uniti dove ha vinto numerosi premi come i Los Angeles Music Awards e gli Akademia Awards. Si è esibita in Italia e nel mondo, suonando per Papa Francesco e partecipando a prestigiosi festival come Piano City Napoli, Milano e Palermo, oltre a essere già stata ospite di precedenti edizioni de La Milanesiana.

La sua discografia comprende tre album: "Il Silenzio Delle Stelle" (2015), "Life Book" (2019) e "The Choice" (2024). Ha scritto le musiche del docu-film "Papa Francesco - La mia Idea di Arte" e nel 2021 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud per i 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra Corea e Italia, e nel 2025 si è esibita in Australia e Serbia.

L'appuntamento milanese rappresenta quindi un'occasione unica per immergersi in un'esperienza musicale che mette al centro la forza trasformativa dell'acqua e dell'arte, interpretata da una delle più raffinate pianiste italiane contemporanee.