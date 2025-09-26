Gli Anni ’80 ritornano: quattro classici arcade in arrivo su Console Atari

Gli appassionati di videogiochi retrò avranno presto l’opportunità di rivivere l’età d’oro degli arcade grazie a una nuova entusiasmante uscita annunciata da PLAION REPLAI, leader mondiale nello sviluppo e pubblicazione di videogame e console vintage. A partire dal 21 novembre 2025, quattro leggendari classici arcade sbarcheranno sulle console Atari 2600+ e 7800+. I titoli in questione sono GALAGA, PAC-MAN Double Feature, Dig Dug e Xevious, tutti ufficialmente licenziati da Bandai Namco, e saranno disponibili in autentiche cartucce fisiche compatibili anche con il sistema Atari 7800 originale.

Sblocca il 1982 è il motto scelto da PLAION per celebrare un momento iconico nella storia dei videogiochi. Il 1982 rappresenta l’anno in cui PAC-MAN ha fatto la sua comparsa sull’Atari 2600, mentre GALAGA ha illuminato le sale giochi negli Stati Uniti. Dig Dug e Xevious, invece, hanno segnato l’ascesa sulla scena giapponese. Oggi, queste nuove uscite riportano quella memorabile eredità su cartuccia, permettendo ai fan di vecchia data e ai nuovi giocatori di rivivere le emozioni di quell’era.

Ogni gioco della line-up si distingue per delle caratteristiche uniche che hanno definito il loro successo. In GALAGA, i giocatori difendono il loro caccia stellare da ondate di invasori alieni in un’eterna battaglia per il punteggio più alto. PAC-MAN Double Feature offre una doppia edizione per gli appassionati, con la classica versione per Atari 2600 e l’edizione aggiornata per Atari 7800. Dig Dug porta i giocatori a scavare tunnel sotterranei, utilizzando una strategia creativa per sconfiggere i nemici con una pompa d’aria. Infine, Xevious permette di pilotare il caccia Solvalou, usando attacchi laser e bombe in uno dei più influenti sparatutto verticali mai realizzati.

Questa nuova offerta di PLAION include alcuni dei più iconici giochi arcade degli anni ’80, noti per la loro grafica classica e il gameplay avvincente. Le cartucce, tutte con licenza ufficiale, rappresentano un pezzo di storia per gli amanti dei videogiochi e una meraviglia da collezione per i nostalgici delle sale giochi. Appuntamento fissato dunque al 21 novembre 2025 per “sbloccare il 1982” e immergersi in queste epiche avventure.