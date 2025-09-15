Connect with us

GOLPE è il nuovo singolo di GIORGIA, in uscita venerdì 19 settembre e da oggi in pre-save.

Published

Giorgia continua a dominare la scena musicale italiana e internazionale con un anno straordinario pieno di riconoscimenti e successi. Il suo brano “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è rimasto ai vertici delle classifiche per 12 settimane consecutive e ha superato i 130 milioni di stream globali. Questo successo l’ha portata al secondo posto delle chart best-seller del primo semestre 2025 in Italia ed è l’unica artista donna nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo fino ad oggi.

La sua carriera ha raggiunto nuove vette con l’uscita del nuovo singolo “GOLPE”, in radio e su piattaforme digitali da venerdì 19 settembre. Presentata in anteprima durante i Tim Music Awards, questa ballata pop d’autore promette di conquistare nuovi fan. Il brano nasce dalla collaborazione di Giorgia con autori del calibro di Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, con una produzione che porta la firma di Dardust.

Il tour “COME SAPREI LIVE 2025”, con cui Giorgia ha celebrato i trent’anni del suo iconico brano “Come Saprei”, ha registrato il tutto esaurito in diverse prestigiose location, tra cui la Reggia di Caserta il 16 e 26 settembre. Ogni spettacolo è stato un trionfo grazie anche a un team di straordinari musicisti: Diana Winter, Andrea Faustini, Fabio Visocchi, Gianluca Ballarin, Mylious Johnson, Sonny T e un quartetto d’archi.

L’attesa non si ferma qui; Giorgia proseguirà con il tour “PALASPORT LIVE” a partire dal 25 novembre, con date già sold out a Jesolo, Bologna, Firenze, Roma e molte altre città. Dopo il successo del tour estivo, i fan avranno nuovamente la possibilità di godere della sua musica dal vivo nei principali palasport italiani.

Il 2025 si conferma così un anno indimenticabile per Giorgia, consolidando il suo ruolo come una delle voci più amate e influenti della musica italiana contemporanea. Con “Golpe” pronta a scalare le classifiche e una serie di date live da non perdere, Giorgia continua a incantare il suo pubblico con il suo talento unico e la sua passione per la musica. Senza dubbio, l’appuntamento con i suoi prossimi concerti sarà un evento da non perdere per ogni amante della musica italiana.

Motori

Polestar 5: debutta la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni

Motori

Skoda: Elroq si aggiorna per il 2026

Moda

40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Spettacolo

Disney+: la line-up autunnale 2025 in Italia tra nuove serie, film attesissimi e calcio in diretta
Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Moda

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi
