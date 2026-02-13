GOMMAROSA: fuori ovunque il primo singolo “SAHARA”

Gommarosa entra sulla scena musicale con il suo primo singolo “SAHARA”, un brano che segna il debutto dell’artista milanese con INRI Records/Metatron. Il progetto si presenta come un’esplorazione intima e profonda, un percorso interiore che trasforma la città notturna in un deserto tanto reale quanto simbolico.

Nel suo universo sonoro, gommarosa traduce la solitudine urbana in un paesaggio di luci rarefatte e orizzonti infiniti. C’è una sete che guida il cammino, un bisogno di comprensione e accettazione di sé stessa, dentro un contesto fatto di distanze e riflessi. Come suggerisce il titolo, il deserto diventa metafora di una ricerca esistenziale: un luogo che non si attraversa soltanto, ma che si abita, con le sue illusioni e i suoi miraggi.

“SAHARA” è un racconto di smarrimento e attesa, in cui la notte custodisce sia la mancanza sia la promessa di una rinascita. L’artista spiega così la genesi del brano: “‘SAHARA’ nasce da un’osservazione che ha permesso di portare a galla uno stato d’animo per me difficile da esprimere a parole: la passività di fronte ad una situazione infelice, la stanchezza che spegne ogni reazione e lascia spazio alla malinconia.”

La produzione, firmata dal duo DEMONA, costruisce un paesaggio sonoro avvolgente e minimale, che si muove tra glitch elettronici e battiti essenziali di drum machine. Tutto ruota attorno alla voce di gommarosa, ipnotica e sospesa, capace di evocare un senso di spaesamento e intimità. Il risultato è una dimensione sospesa tra realtà e sogno, dove il suono segue il ritmo delle emozioni.

Anche il comparto visivo del progetto contribuisce a definire il mondo di “SAHARA”. Sotto la direzione di Martina Caldarola, le immagini e le luci si sovrappongono, piegandosi come specchi emotivi: gommarosa appare immersa in una luce calda e dorata, tra palazzi, riflessi e se stessa, in un viaggio che unisce corpo e sentimento.

Dietro gommarosa c’è Maddalena Rivoltella, artista nata e cresciuta a Milano. La sua estetica musicale fonde una voce ariosa con una forte componente elettronica, in un dialogo costante tra fragilità e forza. Il nome stesso racchiude un messaggio: la “gomma” che si deforma sotto la pressione delle esperienze, ma che ritrova la propria forma originaria, e il colore “rosa”, simbolo di infanzia, dolcezza e innocenza.

Con “SAHARA”, gommarosa firma un debutto maturo e consapevole, un invito ad attraversare, e a vivere, i propri deserti interiori. Una prima prova che promette di segnare il passo di un nuovo percorso musicale nel panorama contemporaneo italiano.