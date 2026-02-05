GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Da venerdì 6 febbraio arriva su Sky e in streaming su NOW il tanto atteso finale di stagione di “Gomorra – Le Origini”, il prequel della celebre saga crime che ha segnato un’epoca televisiva. Questa volta, l’attenzione si concentra sugli anni giovanili di Pietro Savastano, quando tutto ebbe inizio, nel cuore di una Napoli del 1977, segnata dal contrabbando e in procinto di essere travolta dall’arrivo dell’eroina.

Nel nuovo episodio, diretto da Francesco Ghiaccio, le tensioni raggiungono il culmine: Mentre Pietro progetta un futuro con Imma, Angelo subisce un attacco che lo sconvolge e sarà pronto a tutto pur di vendicarsi. Nel frattempo, ‘O Paisano mette in atto l’ultimo tassello del suo piano. È l’ora della resa dei conti per una generazione perduta, sospesa tra sogni infranti e destini inevitabili.

Marco D’Amore, già protagonista e anima creativa della serie madre, torna come supervisore artistico e co-sceneggiatore, firmando anche la regia dei primi quattro episodi. Accanto a lui, Francesco Ghiaccio conclude la stagione con gli ultimi due capitoli, chiudendo un cerchio narrativo che esplora la nascita della camorra moderna e la perdita dell’innocenza.

Il cast giovane e potente contribuisce a dare nuovo volto al mito criminale: Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro Savastano, diviso tra ambizione e affetto, mentre Francesco Pellegrino è Angelo ‘A Sirena, il suo amico fraterno, carismatico e tormentato. Accanto a loro, Flavio Furno veste i panni di ‘O Paisano, ideologo di una nuova camorra senza padroni, e Tullia Venezia dà profondità a Imma, simbolo di libertà e desiderio di riscatto.

Tra le scene salienti del finale, due momenti svelano le ferite e i legami più profondi tra i protagonisti. Nel primo, Imma si confida con Annalisa, che sta lasciando la casa appartenuta a donna Concetta. La ragazza rivela che sabato partirà per l’America per ricominciare, ma Annalisa la spinge a riflettere sulla libertà delle sue scelte, ricordandole il prezzo personale della propria mancanza di libertà.

Nel secondo, Angelo regala un orologio a Pietro, appartenuto allo zio. È un gesto simbolico di fratellanza e di addio: il tempo è poco, ma il legame che li unisce è indissolubile.

“Gomorra – Le Origini” nasce da un’idea di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano ed è prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con distribuzione internazionale curata da Beta Film. La serie, tratta dal bestseller “Gomorra” di Saviano, si inserisce nel solco del racconto che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori del mondo, offrendo questa volta uno sguardo intimo e viscerale sulle motivazioni e le scelte che hanno plasmato uno dei personaggi più iconici della televisione italiana.

In questo epilogo, il passato e il futuro si intrecciano. Napoli diventa teatro di una trasformazione irreversibile: gli ideali si spengono, le amicizie vengono messe alla prova e l’amore si misura con il prezzo del potere. Ancora una volta, Gomorra si conferma non solo un racconto di criminalità, ma una lucida riflessione sull’animo umano e sulla nascita del male.

Il finale di “Gomorra – Le Origini” sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 febbraio. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire dove, e come, tutto ha avuto inizio.