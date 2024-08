Google: in arrivo la nuova Chromecast con Google TV

Google ha recentemente annunciato sul suo blog ufficiale il lancio della nuova Chromecast con Google TV. Questo innovativo prodotto sarà disponibile anche sul mercato italiano a partire dal 24 settembre, a partire da un prezzo di 119 euro. Tuttavia, a differenza degli Stati Uniti dove è già possibile pre-ordinare il dispositivo sul Google Store, in Italia non sarà disponibile la possibilità di prenotare in anticipo.

La nuova Chromecast con Google TV è una versione migliorata del precedente modello, offrendo agli utenti un’esperienza di streaming ancora più completa e integrata. Tra le principali novità, vi è l’integrazione di Google TV, che permette agli utenti di accedere facilmente a una vasta selezione di contenuti provenienti da diverse piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre.

Il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto esclusivamente sul Google Store e su Amazon, garantendo agli utenti la possibilità di scegliere il canale di distribuzione che preferiscono. Questo amplia le opzioni di acquisto e rende più accessibile il prodotto a una vasta gamma di consumatori.

La data di lancio della Chromecast con Google TV è attesa con grande trepidazione dagli appassionati di tecnologia e di smart home, poiché promette di offrire una soluzione pratica e versatile per godere di contenuti multimediali in streaming direttamente sulla propria TV. Dal design compatto e moderno, alla facilità d’uso e alla vasta gamma di contenuti disponibili, questo dispositivo si preannuncia come un must-have per chiunque sia alla ricerca di un’esperienza di intrattenimento di alta qualità.