Google AI Works for Italy, 2 milioni per formare 13.000 studenti italiani sulle competenze AI

Google ha presentato AI Works for Italy, una nuova iniziativa a lungo termine dedicata alla diffusione delle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale in Italia. Il programma prevede un investimento di 2 milioni di dollari destinato a formare almeno 13.000 studenti universitari italiani che si stanno preparando a entrare nel mondo del lavoro, oltre a offrire nuovi corsi per i lavoratori che desiderano integrare l'AI nella loro attività quotidiana.

Per trasformare l'immenso potenziale dell'Italia in crescita concreta, dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone. Con AI Works for Italy vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l'AI un motore di opportunità per l'intero Paese.

Il programma prende vita anche grazie alla collaborazione tra Google.org, la no-profit INCO e Chance. In particolare, il percorso NewFutures:AI, già attivo in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, arriva ora nelle università italiane senza alcun costo per gli atenei partecipanti: Roma Tre, Salerno e Sassari sono le prime a inaugurare il progetto. Il programma si rivolge soprattutto agli studenti degli ultimi anni, con particolare attenzione agli ambiti dove la domanda di competenze AI è destinata a crescere più rapidamente, come ICT, amministrazione, logistica, marketing e finanza.

Secondo i dati raccolti, il 24% degli annunci di lavoro entry-level nell'Unione Europea richiede già competenze legate all'intelligenza artificiale. In Italia, questa cifra raggiunge il 21%, con i picchi più alti nei settori dei processi produttivi, logistica, controllo di gestione e contabilità. L'analisi, condotta su oltre 1,4 milioni di annunci a livello nazionale, mostra come la formazione sull'AI sia un fattore cruciale per la competitività dei giovani professionisti.

Oltre agli studenti, AI Works for Italy si rivolge anche ai lavoratori già attivi, attraverso il nuovo corso intensivo Google AI Professional. Il corso, accessibile gratuitamente per chi ottiene una licenza tramite università, aziende o enti associativi, offre esercitazioni basate su scenari lavorativi reali e permette l'accesso gratuito per 90 giorni alle funzionalità avanzate di Google AI Pro, inclusi strumenti come Gemini.

Una ricerca condotta da IPSOS ha sottolineato come la conoscenza dell'AI sia ormai una competenza imprescindibile. La pratica e la comprensione critica degli strumenti di intelligenza artificiale diventano essenziali per i ruoli che saranno trasformati nei prossimi anni.

Con AI Works for Italy, Google punta a contribuire concretamente alla crescita digitale del Paese, con l'ambizione di sostenere la trasformazione economica italiana e favorire un incremento stimato del PIL nazionale tra i 150 e i 170 miliardi di euro all'anno nei prossimi dieci anni. Dal 2020, Google ha già formato oltre un milione di persone in Italia su competenze digitali e tematiche legate all'intelligenza artificiale.