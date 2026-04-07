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Tecnologia

Google rafforza il suo impegno per la salute mentale con nuove funzioni in Gemini

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Google ha annunciato oggi un importante aggiornamento del proprio assistente basato su intelligenza artificiale, Gemini, che introduce nuove funzionalità dedicate al supporto della salute mentale. L’iniziativa riflette l’impegno dell’azienda nel colmare il divario tra chi ha bisogno di aiuto e l’accesso a informazioni affidabili e a servizi di supporto in caso di crisi.

L’azienda spiega che le nuove misure di sicurezza si basano su ricerca clinica e sono state sviluppate in collaborazione con esperti del settore. L’obiettivo è fornire un supporto fondato su dati scientifici nei momenti di maggiore necessità, attraverso un approccio che metta al centro la sicurezza e l’attenzione per le persone.

Tra le principali novità annunciate, spiccano i percorsi di assistenza semplificati. Quando una conversazione con Gemini suggerisce un rischio per la salute mentale, l’assistente mostrerà un modulo dedicato intitolato “Puoi chiedere aiuto”, progettato per connettere immediatamente l’utente ai servizi di emergenza locali con un solo clic. Questa funzione rappresenta un passo concreto verso un utilizzo più responsabile e sicuro dell’intelligenza artificiale nelle interazioni sensibili.

Google ha inoltre comunicato un nuovo investimento da 30 milioni di dollari tramite Google.org per sostenere le organizzazioni che si occupano di salute mentale. Il finanziamento sarà destinato ad ampliare la capacità di intervento e a favorire la diffusione dei servizi di crisi a livello globale, contribuendo a raggiungere un numero sempre maggiore di persone in difficoltà.

Un’altra innovazione presentata riguarda le risposte basate su dati scientifici. Google ha sviluppato nuovi protocolli di addestramento per Gemini, finalizzati a garantire che le informazioni restituite siano responsabili, sicure e convalidate clinicamente. Questo aggiornamento mira a rafforzare l’affidabilità dei contenuti offerti, soprattutto in ambiti delicati legati alla salute mentale.

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani utenti. Sono state introdotte protezioni specifiche per i minori, create per offrire un ambiente digitale più sicuro e per prevenire interazioni potenzialmente dannose.

In una recente conversazione, la direttrice clinica di Google, la dott.ssa Megan Jones Bell, e la vicepresidente di Fiducia e Sicurezza, Laurie Richardson, hanno discusso in dettaglio le nuove funzioni e l’approccio etico che guida lo sviluppo di Gemini in questo campo.

Con questo aggiornamento, Google conferma il proprio impegno nella tutela del benessere mentale, un ambito in cui la tecnologia può svolgere un ruolo determinante se utilizzata in modo responsabile e sostenuto dalla scienza. Le nuove funzionalità di Gemini puntano a creare un ecosistema digitale più empatico, sicuro e orientato alla prevenzione, mettendo l’utente e la sua salute al centro dell’esperienza.

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