Goran Bregović apre la 16ª edizione del Festival del Saltarello a Giulianova

Torna a Giulianova uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica popolare e delle tradizioni: il Festival del Saltarello celebra la sua 16ª edizione il 9 luglio 2026 nella suggestiva cornice del porto cittadino. L'evento, che da anni si distingue per la valorizzazione della cultura abruzzese attraverso musica e danza, vedrà la partecipazione di Goran Bregović come special guest, accompagnato dalla leggendaria Wedding & Funeral Orchestra.



L'edizione di quest'anno rappresenta una delle tappe del tour internazionale God Is Not Your Babysitter. Proprio Bregović afferma: Sono felice di portare la mia musica al Festival del Saltarello di Giulianova. I festival popolari hanno qualcosa che sento molto vicino alla mia idea di concerto: persone che si incontrano attraverso la musica, la danza e la festa. Con God Is Not Your Babysitter, porteremo sul palco tutta l'energia della Wedding & Funeral Orchestra, insieme ai brani del nuovo album e alle canzoni che il pubblico italiano balla da tanti anni. Sarà una grande celebrazione collettiva sotto il cielo d'estate.



Prima dello show di Bregović, alle ore 21 toccherà all'Orchestra Popolare del Saltarello, formazione che negli anni si è affermata come una delle realtà più dinamiche della musica tradizionale italiana. Capaci di rinnovare il repertorio senza perdere autenticità, gli artisti abruzzesi proporranno una selezione di brani inediti e storici, creando un ponte musicale tra le culture locali e i linguaggi contemporanei.



La giornata sarà un vero e proprio viaggio nella musica folk, con masterclass dedicate alle musiche tradizionali (Palazzo Kursaal, dalle 10 alle 18), stage di danza dedicati al Saltarello e alla Tarantella, e le esibizioni di gruppi come Maccabbarri, Caferza e Aikar Orkestra già dal pomeriggio.



Il direttore artistico Danilo Di Paolonicola sottolinea l'importanza dell'inclusione: La musica popolare ha la forza di unire tutti, senza confini e senza barriere. Insieme a Goran Bregović and his Wedding & Funeral Orchestra, all'Orchestra Popolare del Saltarello e al coro di bambini che utilizzerà il linguaggio dei segni, daremo vita a una serata unica, capace di parlare al pubblico attraverso il ritmo, le emozioni e i gesti.



Sul palco dell'Arena Porto Turistico, il pubblico potrà assistere anche al suggestivo Coro Liberavoce, un coro di bambini accompagnato dall'Orchestra Popolare del Saltarello che interpreterà i brani utilizzando il linguaggio dei segni.



L'evento, organizzato dall'Associazione Interamnia World Music con la collaborazione di numerosi partner istituzionali e il patrocinio di enti pubblici, si inserisce tra le principali manifestazioni folkloristiche internazionali dell'estate abruzzese. Un'occasione unica per vivere la cultura, la musica e la festa sotto il cielo di Giulianova, tra tradizione e innovazione.