Gracie Abrams annuncia due concerti a Milano e il nuovo album Daughter from Hell

Gracie Abrams, una delle voci più rappresentative della nuova scena pop internazionale, arriva in Italia per due imperdibili concerti all'Unipol Dome di Milano il 23 e 24 maggio 2027 con il suo attesissimo The Look at My Life Tour. L'artista, già candidata due volte ai GRAMMY® Awards e con oltre 1,5 miliardi di stream al suo attivo, presenterà dal vivo i brani del suo terzo album Daughter from Hell, in uscita il 17 luglio e già atteso da una community di fan in crescita mondiale.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva My Live Nation dalle ore 09:00 di giovedì 4 giugno, mentre la vendita generale partirà dalle 09:00 di venerdì 5 giugno sia su Ticketmaster che su Ticketone. Inoltre, chi preordinerà l'album dallo store ufficiale di Universal Music Italia entro il 1° giugno 2026 riceverà un codice esclusivo per accedere in anticipo alla pre-sale attiva dal 2 giugno fino all'apertura della vendita generale.

Il nuovo album, scritto e prodotto insieme ad Aaron Dessner, segna una svolta per Gracie Abrams, a due anni dal fortunato The Secret of Us e introduce una nuova era musicale. Il singolo di lancio Hit the Wall, già in radio, si accompagna a un video diretto da Renell Medrano che immerge lo spettatore nelle visioni oniriche e simboliche dell'universo creativo dell'artista. Ai microfoni di Vogue durante il MET GALA 2026, Abrams ha dichiarato: Hit the Wall è un'introduzione a questo nuovo capitolo e mi sento grata e sollevata che sia questa canzone ad uscire per prima. Amo questo singolo e le persone con cui l'ho realizzato. Mi sembra che abbia preso vita ed è una bella sensazione. Sono eccitata all'idea che appartenga anche a tutti gli altri.

Dal debutto nel 2019, Gracie Abrams si è imposta come una delle cantautrici più innovative della sua generazione. Dopo gli esordi con gli EP minor e This Is What It Feels Like, il successo si è consolidato con il primo album Good Riddance (2023) e i tour sold-out. La carriera di Abrams ha raggiunto nuove vette grazie alla partecipazione come opening act di Taylor Swift nell'Eras Tour e alle due nomination ai GRAMMY® Awards, tra cui Miglior Artista Esordiente e Miglior performance pop di un duo o gruppo per il brano us. con Taylor Swift.

Il secondo album The Secret of Us, pubblicato nel 2024, è stato il suo primo disco a raggiungere la vetta delle classifiche di Regno Unito, Australia e Paesi Bassi, debuttando inoltre al secondo posto nella Billboard 200 statunitense. Il singolo Close To You ha segnato per Abrams l'ingresso nella Billboard Hot 100, mentre That's So True ha superato il miliardo e mezzo di stream e conquistato la Top 10 negli Stati Uniti. In Italia, The Secret of Us e That's So True sono stati certificati Oro.

Oltre ai successi musicali, Abrams è stata scelta come ambasciatrice di Chanel, diventando volto delle campagne moda della maison e presto farà il suo debutto cinematografico con Please, diretto da Halina Reijn e prodotto da A24. La pubblicazione di Daughter from Hell il 17 luglio sarà l'inizio di un nuovo capitolo artistico, celebrato anche dagli esclusivi live a Milano che si preannunciano tra gli eventi pop più attesi del 2027. Opening act delle serate sarà Jake Minch.