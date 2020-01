Greta Menchi, si avvicina il lancio del nuovo singolo Euphoria

Da venerdì 10 gennaio è disponibile in radio e in digitale “EUPHORIA”, il nuovo singolo di Greta Menchi per Sony Music.

Con il brano, prodotto da Boss Doms, Greta racconta la solitudine in cui ci si rifugia con il proprio dolore, nascosti tra le mura della propria stanza, perché il mondo fuori fa più paura. Consapevole che la forza per uscire da un periodo buio la si può trovare solo in se stessi.

L’avventura di Greta Menchi inizia nel 2013 caricando video in cui racconta con semplicità e ironia la sua vita quotidiana, le passioni, i primi amori, le insicurezze e i progetti per il futuro, ad oggi Greta il suo canale YouTube conta oltre 1,2 mln di iscritti e più di 129 mln di visualizzazioni. Numeri sorprendenti che si confermano anche su Instagram dove è seguita da oltre 1,7 mln di follower e su Twitter da 754 mila. Divenuta un volto noto sul web, ha ottenuto in poco tempo un successo incredibile e ciò le ha permesso di realizzare alcuni dei suoi più grandi sogni nel cassetto come scrivere un libro ed essere protagonista in un film.

Da sempre, tuttavia, la musica è stata protagonista nella sua vita, a testimoniarlo è anche il primo video pubblicato in cui canta una cover. Nel 2019 ha deciso di fare della sua più grande passione il centro della sua carriera, e dopo il successo del singolo di debutto “Fuori di me” e “Tinta”, divenuti anche molto popolari su TikTok, è pronta a rivelare al suo pubblico tutta la sua creatività e un lato inedito di sé con “EUPHORIA”.

