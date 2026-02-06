Guerrilla annuncia Horizon Hunters Gathering, la nuova avventura cooperativa nell’universo di Horizon

Guerrilla torna a espandere il mondo di Horizon con un nuovo titolo che punta tutto sulla collaborazione tra giocatori. Horizon Hunters Gathering è stato ufficialmente annunciato per PlayStation 5 e PC, con funzionalità di cross-play e progressi condivisi, aprendo così la caccia anche oltre i confini di una singola piattaforma.

In questo nuovo action co-op, i giocatori vestiranno i panni di tre Cacciatori impegnati a difendere un mondo dominato da Macchine letali. Il titolo promette un sistema di combattimento tattico e reattivo, capace di fondere la precisione del gameplay tipico della serie Horizon con le dinamiche del gioco di squadra. Secondo quanto annunciato, la struttura del gioco ruoterà attorno a battute di caccia appassionanti e rigiocabili, che offriranno diverse sfide e modalità di approccio.

Tra le modalità principali, Guerrilla ha presentato due esperienze di punta. La Incursione delle Macchine metterà le squadre di fronte a ondate di nemici culminanti in uno scontro contro un boss formidabile. La Discesa nel Calderone offrirà invece un’esperienza più lunga e complessa, articolata in più fasi, con ambienti generati dinamicamente e ricompense da sbloccare per chi avrà il coraggio di esplorare fino in fondo. Entrambe le modalità saranno disponibili durante il primo playtest chiuso, previsto per fine febbraio e accessibile tramite il programma beta di PlayStation su PS5 e PC.

Il cuore dell’esperienza di gioco risiederà nella possibilità di scegliere tra diversi tipi di Cacciatori, ciascuno con stili di gioco unici: si potrà prediligere il combattimento ravvicinato o quello a distanza, con ulteriori personalizzazioni garantite da un sistema di bonus in stile roguelite. Questa struttura permetterà di costruire la propria “build” ideale per affrontare al meglio ogni battaglia insieme alla propria squadra.

Ogni Cacciatore avrà una propria storia, con motivazioni e segreti legati a una trama più ampia che si intreccia direttamente con quella ufficiale del mondo di Horizon. Guerrilla ha confermato che sarà presente anche una campagna narrativa ricca di misteri e nuovi personaggi, la cui rivelazione avverrà progressivamente, anche dopo il lancio del gioco. L’obiettivo è creare un’esperienza in costante evoluzione, capace di mantenere alta la curiosità dei giocatori grazie a contenuti aggiuntivi e a un universo narrativo in crescita.

Le ambientazioni promettono grande varietà. Ogni missione condurrà i Cacciatori in scenari differenti, ognuno contraddistinto da atmosfere, sfide e segreti propri. Al termine di ogni incursione, le squadre faranno ritorno al Ritrovo dei Cacciatori, un luogo sociale e interattivo dove i giocatori potranno personalizzare il proprio personaggio, potenziare l’equipaggiamento e condividere con la comunità traguardi e vittorie.

Il progetto conferma la volontà di Guerrilla, parte dei PlayStation Studios, di ampliare ulteriormente l’universo creato con i precedenti capitoli della saga. Dopo avere ridefinito gli standard tecnici e artistici con Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, lo studio di Amsterdam mira ora a sperimentare nuove formule cooperative, mantenendo però intatto lo spirito dell’epopea originale.

Con Horizon Hunters Gathering, l’avventura nell’universo di Horizon sembra pronta a compiere un passo decisivo verso un’esperienza di squadra profonda, spettacolare e in continua evoluzione.