Guidare il futuro: come Nissan ha progettato la nuova LEAF

In un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro delle discussioni globali, Nissan introduce la nuova LEAF, un’auto elettrica pensata per il futuro. La LEAF è presentata attraverso un video che evidenzia la competenza ingegneristica e l’innovazione orientata al cliente che sono state fondamentali per il suo sviluppo.

Il video mette in risalto come la nuova LEAF sia stata progettata per soddisfare le esigenze dei clienti europei, focalizzandosi sull’esperienza di guida. Il veicolo è stato sviluppato in collaborazione con i team globali di Nissan, in particolare presso il Nissan Technical Centre Europe (NTCE), dove è stata eseguita una calibrazione accurata del telaio. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti significativi per aumentare la silenziosità dell’abitacolo e garantire un comfort ottimale.

Gli esperti Nissan coinvolti nel progetto, tra cui ingegneri dell’NTCE e responsabili dei team di ricerca e sviluppo AMIEO, hanno presentato il video mostrando le decisioni tecniche che hanno portato agli aggiornamenti principali del veicolo.

Un aspetto determinante della nuova LEAF è la sua autonomia: fino a 604 km con una singola carica secondo il ciclo WLTP. Inoltre, il veicolo supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, permettendo di recuperare fino a 417 km di autonomia in soli 30 minuti. Questo rende la LEAF una soluzione perfetta sia per chi già possiede un veicolo elettrico, sia per chi si affaccia per la prima volta alla mobilità a zero emissioni.

Non mancano le funzioni intuitive pensate per la vita quotidiana. La nuova LEAF è dotata di una suite di Google integrata, che consente l’accesso ai servizi Google Maps, Assistant e Play Store direttamente tramite schermi da 14,3 pollici. I comandi vocali permettono al guidatore di gestire il navigatore e i dispositivi multimediali, offrendo un’esperienza di guida sempre più connessa e intelligente.

Con l’app NissanConnect Services, i proprietari possono interagire da remoto con la vettura per verificare lo stato della batteria, gestire la ricarica, regolare la temperatura dell’abitacolo e pianificare i viaggi.

Nissan continua a investire in una visione a lungo termine chiamata “Ambition 2030”, il cui obiettivo è fornire modelli elettrificati e innovazioni tecnologiche nei mercati chiave. Questo impegno si riflette nella nuova LEAF, che unisce evoluzione tecnologica e specifiche progettate per il mercato europeo, rendendola un’auto elettrica all’avanguardia.

Per chi desidera approfondire le caratteristiche innovative della nuova LEAF, il video completo offre una panoramica dettagliata su come questo veicolo rappresenti un passo significativo verso una mobilità più sostenibile.