Happiness: 15 Anni di Gloria per l’Album di Debutto degli Hurts

In occasione del 15° anniversario del loro album di debutto, gli Hurts celebrano il successo di “Happiness” con un’edizione speciale su doppio vinile picture disc, che sarà disponibile dal 23 maggio. Questo album, che ha profondamente influenzato il panorama alt-pop grazie alla sua fusione di emozioni intense e sonorità elettroniche fredde, continua a splendere nel tempo.

Dal lancio originale, il disco ha riscosso notevole apprezzamento, raggiungendo la quarta posizione nelle classifiche del Regno Unito e ottenendo il disco d’oro con oltre 100.000 copie vendute. Non sorprende quindi che NME abbia elogiato “Happiness” al momento della sua uscita. In Europa, il successo è stato altrettanto impressionante con la conquista della Top 10 in diversi paesi e ben due dischi di platino in Germania e Polonia.

L’edizione speciale del 15° anniversario include, oltre ai brani originali, alcune tracce bonus tra cui “Affair”, “Mother Nature” e “Happiness”, presenti precedentemente solo nella Deluxe Edition. Inoltre, per la prima volta su vinile, il brano natalizio alternativo “All I Want for Christmas Is New Year’s Day” e un remix di “Wonderful Life” realizzato da Arthur Baker.

Questa pubblicazione coincide con l’inizio del tour europeo “Happiness: 15 Year Anniversary”, che vedrà gli Hurts esibirsi in diverse città. Nel corso degli anni, il duo ha avuto una carriera straordinaria con altri quattro album acclamati dalla critica e dal pubblico, l’ultimo dei quali è stato “Faith” nel 2020. Gli Hurts hanno vinto prestigiosi premi come 2 NME Awards e 1 ECHO Award e sono stati nominati per 1 MTV Europe Music Award. Theo Hutchcraft, voce del gruppo, ha continuato a contribuire al successo di altri artisti collaborando come autore per Calvin Harris, Louis Tomlinson e Måneskin.

La tracklist del doppio vinile “Happiness: 15 Year Anniversary” include:

Side A

1. Silver Lining

2. Wonderful Life

3. Blood, Tears & Gold

4. Sunday

Side B

1. Stay

2. Illuminated

3. Evelyn

4. Better Than Love

Side C

1. Devotion

2. Unspoken

3. The Water

4. Verona

Side D

1. Affair

2. Mother Nature

3. Happiness

4. All I Want for Christmas Is New Year’s Day

5. Wonderful Life (Arthur Baker remix)