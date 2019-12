Harry Potter all’Auditorium Parco della Musica con OIC e ICE PARK AUDITORIUM

Sarà un flashmob magico e natalizio quello che sbarcherà sulla pista di pattinaggio dell’Auditorium Parco della Musica di Roma interamente dedicato ad Harry Potter!

Sabato 21 dicembre alle ore 18:00 negli spazi dell’ICE PARK avrà luogo, a più riprese e per una durata totale di tre quarti d’ora, uno speciale intrattenimento ispirato ai personaggi della scrittrice J.H. Rowling, in occasione dei tre cine-concerti che vedranno l’Orchestra Italiana del Cinema interpretare dal vivo, e in sincronia con le immagini e i dialoghi del film, la colonna sonora HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN™ firmata dal Premio Oscar John Williams.

Quaranta elementi del coro, pattinatori e animatori a tema invaderanno gli spazi ghiacciati del villaggio natalizio per auguri, sorprese e… speciali promozioni!

L’appuntamento, aperto a tutte le generazioni, è all’ICE PARK AUDITORIUM, in Viale Pietro de Coubertin 30.

