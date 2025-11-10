Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

HAT MUSIC è TECH PARTNER della Milano Music Week

Published

Nel panorama musicale sempre più complesso e competitivo, dove ogni giorno vengono pubblicati oltre 120.000 nuovi brani sulle piattaforme digitali, nasce un alleato per chi vuole emergere. HAT Music, la prima piattaforma ideata per mettere in contatto diretto artisti e professionisti dell’industria musicale, è ufficialmente tech partner della Milano Music Week 2025, in programma dal 17 al 23 novembre.

Secondo i dati Luminate 2024, oltre 175,5 milioni di canzoni su Spotify hanno registrato meno di 1.000 stream. Un mercato in rapida espansione ma frammentato, in cui spesso gli artisti faticano a farsi notare e a costruire relazioni professionali solide. È da questa esigenza che prende forma HAT Music, un nuovo hub digitale dedicato alle connessioni e alle collaborazioni nel mondo musicale.

La piattaforma si rivolge agli artisti emergenti, che possono ricercare esperti, prenotare consulenze, avviare collaborazioni e gestire il proprio percorso di crescita, e ai music expert, che hanno la possibilità di esporre le proprie competenze, entrare in contatto con nuovi clienti e monetizzare i propri servizi. Al centro del progetto c’è l’idea di riportare la musica alla sua dimensione più autentica: quella di un lavoro condiviso e collaborativo.

Guidata da Emanuele Sanfelici (CEO e co-founder), Gea Venneri (CMO e co-founder) e Riccardo Lapi (CTO e co-founder), HAT Music può contare su un team di advisor di alto profilo, tra cui Chiara Santoro (ex YouTube Music EMEA), Enrico Romano (ex A&R Warner Music), Andrea Corelli e Matteo Maffucci (Zero Assoluto). Un mix di visione artistica, know-how tecnologico ed esperienza consolidata nell’industria.

“HAT Music vuole portare il networking nell’industria musicale al livello successivo, trasferendo online ciò che di solito avviene durante eventi come Milano Music Week o Linecheck. L’obiettivo non è sostituire gli incontri dal vivo, ma integrarli, offrendo a tutti pari opportunità di connettersi con i professionisti giusti, collaborare o farsi scoprire. Ogni giorno il team ascolta artisti e professionisti per rendere l’esperienza sempre più completa e utile, integrando il meglio del mondo online con le opportunità offline. Ad oggi, l’app mette a disposizione strumenti concreti per fare networking, ricevere feedback sui propri brani e pubblicare annunci per scoprire nuovi talenti o opportunità, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole far crescere la propria carriera musicale a 360°.”

Lanciata nel 2025, la piattaforma ha già raggiunto oltre 4.500 utenti iscritti e registrato 18.000 euro di ricavi nel primo mese di attivazione delle sottoscrizioni. Il piano di espansione prevede ora l’apertura ai mercati europei nel corso del 2026.

Il suo modello di business è basato su un sistema freemium, che consente l’accesso gratuito alle funzionalità base e offre pacchetti di abbonamento a partire da 8,90 euro al mese per gli artisti e 19,90 euro per i professionisti. Inoltre, HAT Music applica una commissione del 20% sui servizi offerti dai music expert, assicurando trasparenza ed equilibrio economico per entrambi i lati del mercato.

Ma l’esperienza HAT non vive solo online: la piattaforma ha partecipato a eventi dal vivo come la masterclass di songwriting con Federica Abbate e Cheope e ha organizzato il suo primo contest a Milano. Iniziative che confermano la volontà di costruire un legame concreto tra formazione, networking e crescita professionale.

Con la partnership alla Milano Music Week 2025, HAT Music si consolida come punto di riferimento per l’incontro tra innovazione digitale e cultura musicale, offrendo a chi vive di musica uno spazio dove talento e competenze possono finalmente incontrarsi e crescere insieme.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuovi progetti, Brunori Sas guarda già al futuro e annuncia per il 2026 una nuova tournée...

6 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Il legame tra Bresh e la sua città si riconferma indissolubile. A soli trenta minuti dall’apertura delle vendite generali per il live “Mare Nostrum”,...

7 ore ago

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Durante la Milano Music Week 2025 nasce un progetto che unisce musica, consapevolezza e salute mentale. Si chiama “Casa Restart – Wellbeing for Music...

7 ore ago

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Dal 12 novembre, ogni martedì alle 22:00 su Food Network, parte “Sagre d’Italia”, un itinerario televisivo condotto da Giusi Battaglia e Antonino La Spina,...

7 ore ago