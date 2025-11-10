HAT MUSIC è TECH PARTNER della Milano Music Week

Nel panorama musicale sempre più complesso e competitivo, dove ogni giorno vengono pubblicati oltre 120.000 nuovi brani sulle piattaforme digitali, nasce un alleato per chi vuole emergere. HAT Music, la prima piattaforma ideata per mettere in contatto diretto artisti e professionisti dell’industria musicale, è ufficialmente tech partner della Milano Music Week 2025, in programma dal 17 al 23 novembre.

Secondo i dati Luminate 2024, oltre 175,5 milioni di canzoni su Spotify hanno registrato meno di 1.000 stream. Un mercato in rapida espansione ma frammentato, in cui spesso gli artisti faticano a farsi notare e a costruire relazioni professionali solide. È da questa esigenza che prende forma HAT Music, un nuovo hub digitale dedicato alle connessioni e alle collaborazioni nel mondo musicale.

La piattaforma si rivolge agli artisti emergenti, che possono ricercare esperti, prenotare consulenze, avviare collaborazioni e gestire il proprio percorso di crescita, e ai music expert, che hanno la possibilità di esporre le proprie competenze, entrare in contatto con nuovi clienti e monetizzare i propri servizi. Al centro del progetto c’è l’idea di riportare la musica alla sua dimensione più autentica: quella di un lavoro condiviso e collaborativo.

Guidata da Emanuele Sanfelici (CEO e co-founder), Gea Venneri (CMO e co-founder) e Riccardo Lapi (CTO e co-founder), HAT Music può contare su un team di advisor di alto profilo, tra cui Chiara Santoro (ex YouTube Music EMEA), Enrico Romano (ex A&R Warner Music), Andrea Corelli e Matteo Maffucci (Zero Assoluto). Un mix di visione artistica, know-how tecnologico ed esperienza consolidata nell’industria.

“HAT Music vuole portare il networking nell’industria musicale al livello successivo, trasferendo online ciò che di solito avviene durante eventi come Milano Music Week o Linecheck. L’obiettivo non è sostituire gli incontri dal vivo, ma integrarli, offrendo a tutti pari opportunità di connettersi con i professionisti giusti, collaborare o farsi scoprire. Ogni giorno il team ascolta artisti e professionisti per rendere l’esperienza sempre più completa e utile, integrando il meglio del mondo online con le opportunità offline. Ad oggi, l’app mette a disposizione strumenti concreti per fare networking, ricevere feedback sui propri brani e pubblicare annunci per scoprire nuovi talenti o opportunità, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole far crescere la propria carriera musicale a 360°.”

Lanciata nel 2025, la piattaforma ha già raggiunto oltre 4.500 utenti iscritti e registrato 18.000 euro di ricavi nel primo mese di attivazione delle sottoscrizioni. Il piano di espansione prevede ora l’apertura ai mercati europei nel corso del 2026.

Il suo modello di business è basato su un sistema freemium, che consente l’accesso gratuito alle funzionalità base e offre pacchetti di abbonamento a partire da 8,90 euro al mese per gli artisti e 19,90 euro per i professionisti. Inoltre, HAT Music applica una commissione del 20% sui servizi offerti dai music expert, assicurando trasparenza ed equilibrio economico per entrambi i lati del mercato.

Ma l’esperienza HAT non vive solo online: la piattaforma ha partecipato a eventi dal vivo come la masterclass di songwriting con Federica Abbate e Cheope e ha organizzato il suo primo contest a Milano. Iniziative che confermano la volontà di costruire un legame concreto tra formazione, networking e crescita professionale.

Con la partnership alla Milano Music Week 2025, HAT Music si consolida come punto di riferimento per l’incontro tra innovazione digitale e cultura musicale, offrendo a chi vive di musica uno spazio dove talento e competenze possono finalmente incontrarsi e crescere insieme.