HBO Max annuncia il nuovo spin-off di “The Big Bang Theory”: Stuart tenta di salvare l’universo

HBO Max ha annunciato ufficialmente una nuova serie comica, “Stuart Fails to Save the Universe”, uno spin-off fresco e inedito di The Big Bang Theory. La serie, prodotta dai rinomati creatori Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, promette di aggiungere un nuovo capitolo avvincente all’eredità di uno dei più grandi successi televisivi.

Casey Bloys, Presidente e CEO di HBO e HBO Max Content, ha espresso entusiasmo per la continuazione dell’universo di The Big Bang Theory, dichiarando: “Siamo entusiasti di continuare l’eredità di ‘The Big Bang Theory’. Proprio come la serie originale, anche questo nuovo capitolo non sarebbe possibile senza la visione e il talento narrativo di Chuck Lorre e Bill Prady, insieme a Zak Penn, che ha portato nuova freschezza e una voce distintiva a un team creativo già eccezionale.”

Il nuovo spin-off si concentrerà su Stuart Bloom, interpretato da Kevin Sussman. Stuart, il proprietario del negozio di fumetti, si ritrova a dover riparare un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard che ha involontariamente guastato, causando un Armageddon multiversale. Al suo fianco ci saranno la fidanzata Denise (Lauren Lapkus), l’amico geologo Bert (Brian Posehn) e il fisico quantistico Barry Kripke (John Ross Bowie). Durante la loro missione, incontreranno versioni alternative dei personaggi tanto amati della serie originale, in un viaggio che promette di non andare esattamente secondo i piani.

Chuck Lorre, da parte sua, ha dichiarato: “Volevo fare qualcosa di radicale che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort. Qualcosa che i personaggi di ‘The Big Bang Theory’ potessero amare, odiare e discutere senza sosta.” Zak Penn ha inoltre raccontato degli inizi della collaborazione: “Ero in una sorta di viaggio spirituale nelle zone più remote della foresta pluviale amazzonica, quando arrivò un piccione viaggiatore con un messaggio da Chuck Lorre che mi chiedeva se volevo contribuire a realizzare una serie che i personaggi di ‘The Big Bang Theory’ guarderebbero. Non ho saputo resistere a quell’idea, così ho smontato la mia yurta e ho preso il primo dirigibile disponibile.”

Bill Prady ha aggiunto che collaborare a questa nuova serie con Chuck e Zak è stato particolarmente piacevole: “Scrivere questa serie con Chuck e Zak è stato davvero divertente, e sono certo che quella gioia si percepirà anche sullo schermo.”

La produzione di “Stuart Fails to Save the Universe”, in associazione con Warner Bros. Television, offre una prospettiva fresca e audace, mantenendo intatto lo spirito e la comicità che ha reso The Big Bang Theory un fenomeno mondiale. Non resta che attendere questa nuova avventura per ridere e appassionarsi ancora una volta con personaggi familiari in situazioni del tutto straordinarie.