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HBO svela il primo teaser ufficiale della serie “Harry Potter”

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HBO Max ha finalmente diffuso il primo teaser ufficiale della serie “Harry Potter”, il nuovo ambizioso adattamento televisivo tratto dai romanzi di J.K. Rowling. La prima stagione, composta da otto episodi, sarà intitolata “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e debutterà in streaming a Natale 2026, in esclusiva su HBO Max nei territori in cui la piattaforma è attiva, compresi Italia, Germania, Regno Unito e Irlanda.

Durante l’evento di lancio di HBO Max nel Regno Unito e in Irlanda, la compagnia ha rivelato le prime immagini ufficiali della produzione, offrendo un primo sguardo al mondo magico che tornerà sullo schermo con un nuovo cast e una rinnovata visione narrativa.

La logline della serie recita: “Non c’è nulla di speciale in Harry Potter – almeno questo è ciò che sua zia Petunia ha sempre sostenuto. Ma nel giorno del suo undicesimo compleanno, una lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts apre per Harry le porte a un mondo nascosto fatto di magia, amicizia e avventura. Tuttavia, con questa nuova realtà arrivano anche grandi pericoli, quando Harry è costretto ad affrontare un oscuro nemico legato al suo passato.”

Il cast principale vede Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Tra gli altri interpretano personaggi di primo piano John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Nick Frost (Rubeus Hagrid). Completano il gruppo Rory Wilmot (Neville Paciock), Lox Pratt (Draco Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Elijah Oshin (Dean Thomas), Tristan Harland e Gabriel Harland (Fred e George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Finn Stephens (Vincent Tiger), William Nash (Gregory Goyle), Warwick Davis (Filius Vitious) e Sirine Saba (Pomona Sprite).

Il cast secondario presenta altre presenze di rilievo tra cui Daniel Rigby (Vernon Dursley), Bel Powley (Petunia Dursley), Paul Whitehouse (Argus Gazza), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Bertie Carvel (Cornelius Caramell), Luke Thallon (Quirinus Raptor) e Katherine Parkinson (Molly Weasley). A completare il team Amos Kitson (Dudley Dursley), Gracie Cochrane (Ginny Weasley), Richard Durden (Cuthbert Rüf), Louise Brealey (Madama Bumb), Bríd Brennan (Poppy Chips), Leigh Gill (Unci-Unci) e Anton Lesser (Garrick Ollivander).

La serie è scritta da Francesca Gardiner, che figura anche tra i produttori esecutivi, con Mark Mylod come regista e produttore esecutivo di diversi episodi per conto di HBO. La produzione nasce in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Brontë Film and TV, e David Heyman per Heyday Films.

Il ritorno del magico universo creato da J.K. Rowling rappresenta uno dei progetti televisivi più attesi degli ultimi anni. Questa nuova trasposizione promette di offrire un racconto più fedele ai romanzi originali, con il tempo necessario per esplorare a fondo i personaggi, le loro relazioni e il mondo di Hogwarts. HBO si prepara così a riportare milioni di spettatori nel regno della magia, con un debutto che, fissato per le festività natalizie del 2026, punta a diventare un evento globale.

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