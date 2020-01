Hearthstone, disponibile il Capitolo 1 de “Il Risveglio di Galakrond”

L’ultima avventura per giocatore singolo dell’Anno del Drago è qui! Il Capitolo 1 de Il Risveglio di Galakrond è disponibile. Ne Il Risveglio di Galakrond vivrai la storia dell’Arcicattivo Rafaam da entrambi i punti di vista, affrontando due avventure in una.

Ogni capitolo de Il Risveglio di Galakrond conferisce come ricompensa carte da aggiungere alla tua collezione! La versione della Legione del M.A.L.E del Capitolo 1 è gratis per tutti i giocatori e include quattro carte collezionabili come ricompensa.

Ecco il calendario di pubblicazione dei prossimi capitoli, sia della Legione del M.A.L.E che della Lega degli Esploratori, de Il Risveglio di Galakrond:

Capitolo II – 28 gennaio

Capitolo III – 4 febbraio

Capitolo IV – 11 febbraio

