Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all'Allianz Stadium

Published

Heineken e Juventus Football Club inaugurano una nuova partnership pluriennale destinata a ridefinire l’esperienza dei tifosi bianconeri. Da oggi, il brand olandese diventa Official Beer Partner del club, dando vita a una collaborazione che unisce due realtà iconiche accomunate da una forte vocazione internazionale e da valori condivisi come passione, inclusività e spirito di condivisione.

L’accordo si inserisce nello storico legame di Heineken con il mondo del calcio globale e punta a rafforzare la fan experience all’Allianz Stadium, trasformando ogni match-day in un momento ancora più immersivo e coinvolgente. Il progetto si fonda su un modello di interazione innovativo, costruito attraverso attivazioni dedicate, aree esperienziali e iniziative di intrattenimento capaci di prolungare l’emozione oltre il novantesimo minuto.

Cuore dell’iniziativa sarà la presenza strutturata del brand all’interno dell’Allianz Stadium, impianto simbolo dell’eccellenza organizzativa juventina. Dopo ogni gara casalinga, il Club Sivori ospiterà l’Heineken Extra Time Experience, un format esclusivo pensato per riunire ospiti e tifosi in un’atmosfera di celebrazione autentica, tra intrattenimento e condivisione.

Dal 2011, anno dell’inaugurazione dello stadio di proprietà – primo caso in Italia – l’Allianz Stadium rappresenta un benchmark nel panorama calcistico europeo. Con un tasso di riempimento superiore al 98%, oltre 4.200 ospiti nelle sette aree hospitality a ogni partita e un percorso continuo di innovazione tecnologica, l’impianto si conferma un modello di riferimento per l’esperienza live in Serie A.

Per Heineken®, protagonista da anni nel mondo dello sport internazionale, la collaborazione con la Juventus segna un nuovo capitolo strategico nel calcio italiano. L’obiettivo è consolidare il dialogo con una delle fanbase più riconosciute e seguite a livello globale, valorizzando il calcio come linguaggio universale capace di unire generazioni e culture diverse.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Heineken, che unisce due dei brand più iconici al mondo”, ha dichiarato Peter Silvestone, Chief Business Officer di Juventus, sottolineando come la scelta del marchio testimoni il posizionamento globale del club e la sua leadership tra le squadre italiane per seguito internazionale.

Sulla stessa linea Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia, che ha evidenziato come l’accordo rappresenti un’opportunità strategica per rafforzare la connessione tra il brand e il mondo del calcio, contribuendo alla creazione di esperienze uniche e condivise per tifosi di ogni età.

