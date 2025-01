“Hello! Spank. Il Film. Le Pene D’Amore di Spank”: a febbraio al cinema

Dal 13 al 16 febbraio, gli amanti dell’animazione giapponese avranno un motivo speciale per celebrare: arriva per la prima volta nelle sale italiane Hello! Spank. Il Film. Le Pene D’Amore di Spank. Questo capolavoro del 1982, tratto dalla celebre serie animata, è dedicato a uno dei personaggi più divertenti e amati dal pubblico italiano. L’evento, promosso da Yamato Video, inaugura La Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios che porterà sul grande schermo alcune delle opere più iconiche dell’animazione nipponica.

Il film si ispira al manga creato da Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi e segue il successo della serie tv anime prodotta da TMS, composta da ben 63 episodi. Le Pene D’Amore di Spank, un lungometraggio della durata di 95 minuti, rappresenta una tappa fondamentale per tutti i fan della serie, che potranno rivivere le emozioni e le avventure di Spank in una versione pensata per il grande schermo. L’uscita nelle sale è stata strategicamente fissata in concomitanza con San Valentino, offrendo agli spettatori una storia che celebra l’amicizia, l’amore e la crescita personale, elementi centrali della narrazione.

Hello! Spank. Il Film. Le Pene D’Amore di Spank racconta una vicenda emozionante e piena di colpi di scena. Il protagonista, l’adorabile e goffo cagnolino Spank, vive un momento cruciale quando si innamora perdutamente della cagnetta Anna. Le dinamiche si complicano con l’arrivo di Sho Shimada, il padrone di Anna, che si trasferisce nella stessa classe di Aiko, la padrona di Spank. Tra battibecchi, momenti teneri e la malattia di Anna, si sviluppa una storia intensa che tocca il cuore. Tuttavia, un colpo di scena porta Sho a dover partire per l’America per studiare violino, lasciando i protagonisti a fare i conti con il tempo che resta loro. Aiko, decisa a costruire ricordi preziosi prima della separazione, aggiunge ulteriore profondità a una trama che promette di emozionare grandi e piccini.

L’evento si propone come una vera e propria reunion per i fan della serie, offrendo l’opportunità di rituffarsi in un universo animato che ha segnato l’infanzia di molti. La simpatia irresistibile e la generosità di Spank sono al centro di una storia che celebra i legami più autentici e universali, capace di conquistare sia gli spettatori nostalgici sia le nuove generazioni.