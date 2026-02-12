Connect with us

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia tre weekend di musica, arte e tecnologia

Published

Dal 4 al 18 luglio 2026, la RCF Arena di Reggio Emilia diventerà il cuore pulsante della musica internazionale con l’arrivo di Hellwatt Festival, un nuovo evento che promette di ridefinire l’esperienza del live italiano. Tre weekend consecutivi, un programma di artisti di caratura mondiale e un impianto produttivo senza precedenti: questi gli ingredienti di un progetto che punta a collocarsi tra i grandi festival europei.

Il festival nasce da oltre un anno di lavoro e pianificazione, con l’obiettivo di portare in Italia i più avanzati modelli di produzione musicale e scenografica. L’intera realizzazione coinvolge un team internazionale, con la partecipazione di Moment Factory, lo studio creativo canadese noto per le sue scenografie digitali e installazioni immersive, già protagonista del Super Bowl XLVI Halftime Show con Madonna e di progetti per Disney e Las Vegas. Alla produzione si affiancano anche scenografi che hanno firmato allestimenti storici per il Glastonbury Festival.

La direzione della produzione è affidata a Vittorio Dellacasa, executive production manager di esperienza globale, che guiderà un team pensato per garantire qualità tecnica, sicurezza e un’esperienza immersiva di alto livello. L’obiettivo, come dichiarato dal comunicato ufficiale, è chiaro: “offrire un evento in cui ogni elemento, dalla progettazione artistica alla logistica, sia pensato per garantire qualità, sicurezza e un’esperienza memorabile.”

Ma Hellwatt non sarà solo musica. La RCF Arena ospiterà infatti anche il Boulevard, un’area viva dalle 12.00 alle 18.00 che accoglierà i pre-party del format Takeover@Hellwatt, curati da Zamna Festival, celebre realtà nata a Tulum e diventata un punto di riferimento mondiale per la musica elettronica. Le scenografie immersive dell’area, ispirate a un immaginario post-apocalittico, futuristico e cyberpunk, condurranno il pubblico in una dimensione cinematografica pensata come un vero e proprio set a grandezza naturale.

La festa continuerà anche dopo i concerti principali, con afterparty ufficiali nel boulevard fino al mattino, ancora una volta curati da Zamna Festival e arricchiti da ospiti e DJ internazionali.

Il programma di Hellwatt Festival 2026 promette nomi di altissimo livello. Dopo l’annuncio di YE (Kanye West) come headliner del 18 luglio, arrivano altri nomi attesissimi: Wiz Khalifa, Offset, Ice Spice, Rita Ora, The Chainsmokers, Afrojack, Swedish House Mafia, Martin Garrix e molti altri. Un parterre che unisce pop, rap ed elettronica, confermando la vocazione globale dell’evento.

Le date principali:
– Sabato 4 luglio: Poison Beatz, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa + special guest TBA. EDM Set Night con Lost Frequencies e Martin Garrix.
– Domenica 5 luglio: Nicki Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers. EDM Set Night con Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake.
– Sabato 11 luglio: Benny Benassi, Clean Bandit, Alok. EDM Set Night con Swedish House Mafia.
– Sabato 18 luglio: YE (Kanye West) come gran finale, preceduto da uno Special Opening Show.

Le prevendite apriranno il 18 febbraio alle ore 16.00 su Ticketmaster, con biglietti singoli o cumulativi. L’apertura dei cancelli del Main Stage è prevista dalle 17.00, con accesso anticipato per i possessori di ticket Early Entry. I biglietti VIP includeranno parcheggio privato, ingresso dedicato e accesso al Vip Village con vista esclusiva sul palco.

Grande attenzione è riservata anche all’accessibilità: le persone con disabilità potranno richiedere informazioni e assistenza personalizzata scrivendo direttamente alla RCF Arena.

Hellwatt Festival si presenta come un progetto ambizioso, una scommessa culturale e produttiva per fare dell’Italia un nuovo punto di riferimento per i grandi eventi internazionali. “L’ambizione del progetto è contribuire allo sviluppo della cultura musicale dal vivo e posizionare l’Italia come uno dei punti di riferimento per i grandi eventi internazionali nei prossimi anni.”

 

In this article:
