Hevik, nuova giacca primaverile Stelvio Lady

Grintosa, femminile, pensata per garantire estremo comfort e massima sicurezza. Hevik dedica la nuova giacca primaverile alle biker dall’anima adventure. Stelvio Lady infatti nasce per il mototurismo ed è proposta anche nella versione maschile Stelvio che ha le stesse caratteristiche tecniche.

Le due versioni si distinguono solo per il diverso taglio del capo. Stelvio Lady è provvista di strato interno termico sfoderabile, membrana impermeabile fissa per proteggersi dalla pioggia e un ottimo sistema di aerazione con quattro prese d’aria richiudibili con zip (due frontali sul petto e due posteriori) che permettono di mantenere la termoregolazione naturale quando il clima è più mite.

Completano i plus della giacca la chiusura del collo con doppio bottone, due tasche anteriori impermeabili, una interna “a napoleone” raggiungibile senza aprire la giacca e un tascone posteriore per il paraschiena. Non solo: il fitting di Stelvio Lady è personalizzabile grazie alle regolazioni a bottone sulle maniche e a strappo sui polsi e alle cinghie in vita da stringere o allargare a piacere.

Protezioni CE su spalle e gomiti e certificazione secondo la normativa armonizzata FprEN 17092:2018 in classe A.

Colori: Nero; Ghiaccio/Antracite; Nero/Giallo Fluo

Taglie: XS-XXL

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0