HIPPO di OKBABY: il cappellino da bagno che rivoluziona il momento del bagnetto dei più piccoli

Il momento del bagnetto è spesso un’occasione di gioco e complicità, ma per molti genitori diventa anche fonte di stress a causa del sapone che entra negli occhi o dell’acqua che infastidisce le orecchie dei più piccoli. Da oggi c’è una soluzione semplice ed efficace: il nuovo cappellino per il bagnetto HIPPO, studiato per trasformare questa routine quotidiana in un momento sereno e senza lacrime.

Realizzato in gomma morbida con visiera in polipropilene, il cappellino è leggero, confortevole e facile da indossare. La sua funzione principale è quella di proteggere occhi e orecchie dall’acqua e dal sapone, impedendo irritazioni e fastidi. Questo accessorio innovativo, adatto a bambini dagli 8 ai 36 mesi (taglia regolabile da 45 a 52 cm), è perfetto per accompagnare la crescita nei primi anni di vita.

Il cappellino da bagno HIPPO non è solo funzionale, ma anche pratico e sicuro. Grazie alla visiera, il bambino può vivere il bagnetto come un gioco divertente, mentre i genitori non devono più preoccuparsi delle classiche lacrime causate dall’acqua sugli occhi. Disponibile in diverse colorazioni, si adatta facilmente alle preferenze di ogni famiglia.

Con questa novità, HIPPO porta sul mercato un prodotto che risponde a una delle esigenze più sentite dai genitori: un accessorio per neonati e bambini capace di rendere il bagnetto un’esperienza positiva. Semplice da usare, igienico e resistente, il cappellino è destinato a diventare un alleato indispensabile nella quotidianità di mamme e papà.

Il messaggio è chiaro: con HIPPO, il bagnetto diventa un momento di gioia, sicurezza e protezione.