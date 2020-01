Hisense presenta Premium ULED TV e migliora l’intrattenimento con VIDAA

In occasione di CES 2020, Hisense presenta i televisori Premium ULED XD™ con ampio schermo, disponibili nei tagli da 65”, 75” e 98”.

Lo scorso anno l’azienda ha registrato un record di ricavi e profitti, in particolare sono state vendute oltre 20 milioni di unità e negli Stati Uniti le vendite sono aumentate di oltre il 50%. Per tutto il 2019 Hisense si è costantemente classificata al primo posto tra i leader di mercato in Cina, Sudafrica, Australia e Giappone. Con l’attuale combinazione multimarca di Hisense, Toshiba, Gorenje e ASKO, il fatturato delle vendite all’estero è aumentato di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Sulla scia di questi successi, l’azienda guarda al futuro e propone prodotti sempre più all’avanguardia.

Premium ULED: immagini di qualità su grandi schermi

Oltre ai quattro modelli di Laser TV, Hisense porta a Las Vegas i televisori Premium ULED XD™ da 65″, 75″ e 98″. L’ULED XD™ è il primo televisore commerciale Dual Cell™ al mondo, mentre il taglio da 98 pollici è il più grande presente sul mercato. Con più di 2.000.000 di zone dimming, il dispositivo è in grado di fornire una qualità d’immagine perfetta. Un’altra caratteristica interessante è rappresentata dall’interfaccia interattiva capace di mostrare le informazioni relative ai programmi e le introduzioni ai film e implementare funzioni che rispondono in qualsiasi momento ai comandi vocali dell’utente.

Il modello da 65” XDG9 è stato inoltre premiato come “Best of CES 2020” da AVS Forum, la principale fonte di informazioni professionali, alle quali si unisce il contributo degli utenti, sulle apparecchiature audiovisive per la casa, con oltre 1,2 milioni di membri.

VIDAA: un’interfaccia ricca di contenuti per una user experience migliorata

L’ultima novità è l’aggiornamento della piattaforma proprietaria VIDAA. A 6 anni dal lancio, è diventata un forte player a livello globale con oltre 20 milioni di installazioni. L’interfaccia è stata completamente rinnovata e ora integra contenuti di altre piattaforme streaming, in modo da migliorare l’esperienza televisiva, e l’arte digitale di DeviantArt, la più importante community di artisti online al mondo. Gli utenti potranno così trasformare il loro salotto in una vera e propria galleria d’arte.

