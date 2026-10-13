Hisense Speed Oven: il nuovo elettrodomestico multifunzione

Hisense rivoluziona la cucina con Speed Oven, un forno multifunzione che combina microonde, aria calda, grill e friggitrice per risultati veloci e croccanti.

Hisense annuncia l'arrivo di Speed Oven, un elettrodomestico all-in-one che promette di cambiare la quotidianità in cucina grazie a una tecnologia avanzata e soluzioni intelligenti. Il nuovo forno multifunzione integra le funzionalità di microonde, friggitrice ad aria, grill e forno tradizionale, offrendo sette elettrodomestici in un unico dispositivo compatto destinato alle cucine moderne.

Il punto di forza di Speed Oven è la rapidità: raggiunge i 230 °C in soli 60 secondi senza bisogno di preriscaldamento grazie alla combinazione sinergica di tre fonti di calore - microonde, aria calda 3D e riscaldamento dall'alto. Questa tecnologia consente di dimezzare i tempi di preparazione rispetto ai forni tradizionali, mantenendo la giusta umidità e garantendo, secondo l'azienda, risultati più gustosi e veloci.

Al centro dell'innovazione dello Speed Oven si trova l'esclusivo SpeedHeat Smart Tray, un accessorio progettato per assorbire l'energia delle microonde e convertirla in calore. A differenza della tradizionale cottura a microonde, questa tecnologia consente alla base del vassoio di raggiungere rapidamente temperature elevate, generando una potente fonte di calore dal basso. Il risultato è una doratura rapida e uniforme, e una consistenza croccante difficile da ottenere con un microonde tradizionale. Grazie a questo sistema è possibile preparare pizze, ali di pollo, biscotti e prodotti da forno con una croccantezza e una doratura impeccabili.

Speed Oven consente inoltre di gestire la cavità da 28 litri in due zone termiche indipendenti: la parte superiore per cotture rapide ad alte temperature, la parte inferiore ideale per riscaldare delicatamente, far lievitare o cuocere lentamente. Una soluzione flessibile che permette di preparare contemporaneamente piatti diversi senza mescolare aromi.

Dal punto di vista pratico, il nuovo forno integra 14 categorie principali di cottura e oltre 40 programmi automatici ottimizzati per numerose ricette, dalla pizza ai nuggets passando per verdure, riso e pietanze elaborate. Funzioni come la pulizia a vapore, la modalità ECO per risparmiare energia, il blocco di sicurezza per bambini e una Quick Start per riscaldare in modo istantaneo arricchiscono l'offerta di questo modello pensato per adattarsi ai ritmi di vita moderni.

Il design flatbed e compatto offre ampio spazio anche alle famiglie numerose, ottimizzando la disposizione interna con 28 litri di capacità. La gestione avviene tramite comandi touch intuitivi e un display TFT da 3,5 pollici a colori, uniti a una manopola di controllo per regolare in modo rapido e semplice le preferenze di cottura.

Hisense Speed Oven si posiziona come una scelta evoluta per chi desidera velocità, praticità e versatilità, combinando la potenza del microonde alle prestazioni di un forno tradizionale senza rinunciare al gusto. Una soluzione che guarda al futuro della cucina, ideale sia per i pranzi veloci che per menu più elaborati, ottimizzando spazi, tempo e risultati finali.