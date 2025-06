HONOR lancia il nuovo HONOR Pad 10: tablet potente, leggero e con display 2.5K mozzafiato

HONOR, il marchio tecnologico globale in rapida crescita, ha annunciato oggi il lancio ufficiale di HONOR Pad 10, l’ultima entusiasmante aggiunta alla sua famiglia di tablet. Progettato per ridefinire l’esperienza d’uso in mobilità, HONOR Pad 10 unisce design raffinato, prestazioni elevate e tecnologie avanzate per il comfort visivo e sonoro, offrendo un’esperienza multimediale e produttiva senza compromessi.

Al centro dell’esperienza visiva di HONOR Pad 10 c’è l’ampio display TFT LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600), certificato HONOR Eye Comfort. Il rapporto schermo/corpo dell’88% e la frequenza di aggiornamento dinamica a 120Hz assicurano scorrimento fluido e animazioni reattive, rendendo il tablet ideale per la lettura, la navigazione, lo streaming e il gaming.

L’eccellenza visiva è ulteriormente potenziata dal supporto al 96% della gamma NTSC, al 133% dello spazio sRGB e alla visualizzazione di oltre 1 miliardo di colori, per immagini realistiche e nitide. L’AI Dynamic Display garantisce una gamma luminosa estesa da 0,1 nit a 500 nit, con un incremento del 200% della gamma dinamica, offrendo dettagli chiari in qualsiasi condizione di luce.

Con uno spessore di appena 6,29 mm e un peso di soli 525 grammi, HONOR Pad 10 si distingue per il suo design ultra sottile e leggero. La struttura in metallo è valorizzata dal retro con finitura Starlight Cloud Ring, elegante e futuristica. Grazie al primo processo di piegatura a 270° del settore, HONOR ha ridotto il peso del 29% e lo spessore del corpo di ulteriori 0,6 mm, garantendo una maggiore maneggevolezza senza sacrificare la robustezza.

Il cuore pulsante del nuovo HONOR Pad 10 è il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, costruito su processo a 4nm di TSMC, che offre un incremento delle prestazioni GPU del 50%, un +15% per la CPU e un +20% di efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Questo lo rende perfetto per chi cerca un dispositivo fluido e reattivo, sia per la produttività che per l’intrattenimento.

A completare il pacchetto c’è una batteria ad alta densità da 10.100mAh, che offre una densità energetica di 729Wh/L in soli 2,48mm di spessore. Il supporto alla ricarica cablata da 35W e wireless da 66W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo e riprendere le attività senza interruzioni.

Il comparto audio del HONOR Pad 10 è tra i più avanzati della sua categoria. Grazie alla tecnologia HONOR Spatial Audio e ai suoi sei altoparlanti potenti, il tablet restituisce un paesaggio sonoro coinvolgente e tridimensionale, sia attraverso gli altoparlanti integrati che con cuffie compatibili. Il sistema è ottimizzato da HONOR Sound, che offre alti cristallini, medi precisi e bassi profondi, assicurando una qualità audio impeccabile in qualsiasi contesto.

Le certificazioni Hi-Res Audio e Wireless Hi-Res Audio confermano l’impegno di HONOR nel garantire audio ad alta fedeltà per musica, film, contenuti in streaming e videogiochi.

Per le esigenze di comunicazione e apprendimento online, HONOR Pad 10 integra tecnologie vocali intelligenti. Il sistema di riduzione del rumore AI bidirezionale e l’amplificazione vocale intelligente assicurano chiamate nitide, riunioni chiare e sessioni di e-learning senza interferenze. La tecnologia è in grado di filtrare i rumori elettrici, amplificare le voci umane e ridurre il rumore ambientale per migliorare sia la ricezione che la trasmissione del suono.

HONOR Pad 10 si presenta così come una scelta di riferimento per chi cerca un tablet all’avanguardia, in grado di coniugare estetica, prestazioni e comfort. Con caratteristiche hardware e software progettate per elevare ogni aspetto dell’esperienza utente, rappresenta una soluzione ideale per studenti, professionisti e amanti dell’intrattenimento digitale.