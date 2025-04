HONOR svela l’innovativo HONOR 400 Lite

HONOR, il marchio tecnologico globale, ha annunciato l’attesissimo lancio dell’HONOR 400 Lite, un dispositivo che promette di ridefinire l’esperienza fotografica e la visione dello schermo grazie all’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale. Questo smartphone è destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia e fotografia.

Il cuore dell’innovazione dell’HONOR 400 Lite è il suo pulsante AI per la fotocamera, una novità assoluta nel panorama degli smartphone Android. Questo pulsante non solo semplifica il controllo della fotocamera, ma offre anche un accesso diretto a Google Lens, aprendo un mondo di possibilità per l’utente. Con una semplice pressione prolungata, si attiva la fotocamera, mentre un tocco veloce cattura immediatamente una foto. Per registrare video, basta tenere premuto il pulsante, iniziando così a filmare in un istante. La modalità di ripresa professionale, inoltre, offre un controllo ancora maggiore, consentendo di mettere a fuoco e zoomare con un semplice tocco o scorrimento.

HONOR 400 Lite è dotato di una fotocamera principale da 108MP che cattura immagini straordinarie con dettagli incredibili. L’apertura focale di f/1.75 assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendolo ideale per la fotografia notturna. La modalità HIGH-RES eleva ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo una chiarezza e una fedeltà eccezionali. Il dispositivo è anche progettato per i ritratti, con tre modalità dedicate che offrono diverse lunghezze focali ed effetti creativi. La fotocamera anteriore da 16MP garantisce selfie vivaci e dettagliati, anche in condizioni di illuminazione difficili, grazie alla tecnologia HONOR Image Engine AI.

Il display AMOLED da 6,7 pollici dell’HONOR 400 Lite offre colori vivaci e una luminosità eccezionale, per un’esperienza visiva coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una risoluzione di 1080×2412 pixel e un rapporto schermo-corpo del 93,7%, il display garantisce immagini fluide e una chiarezza straordinaria. La luminosità di picco raggiunge i 3500 nits, assicurando una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

HONOR ha posto grande attenzione al benessere visivo degli utenti, integrando sette tecnologie per la cura degli occhi. Tra queste, la tecnologia di regolazione della luminosità PWM a 3840Hz, la Tecnologia Hardware Low Blue Light e il Dynamic Dimming.

Disponibile in tre eleganti colorazioni – Velvet Grey, Velvet Black e Mars Green – HONOR 400 Lite si distingue per il suo design sottile e leggero, con un peso di soli 171g e uno spessore di 7,29mm. La resistenza è garantita dalla certificazione SGS Five-Star Drop Resistance e dalla tecnologia touch con mani bagnate IP64.

Alimentato da una batteria da 5230mAh e dalla HONOR Wired SuperCharge da 35W, HONOR 400 Lite offre una lunga durata e una ricarica rapida. Il processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra garantisce prestazioni eccezionali, supportando display ad alta frequenza di aggiornamento, capacità di imaging all’avanguardia e connettività 5G ultraveloce. Con fino a 256GB di memoria e la tecnologia HONOR RAM Turbo (8GB+8GB), questo smartphone offre un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione.

L’HONOR 400 Lite sarà disponibile presso i principali rivenditori di elettronica a partire dall’11 Aprile 2025 al prezzo di 299,90 euro, con un’offerta trade-in di 30 euro e in bundle con HONOR Choice Watch2i. Sarà inoltre acquistabile su Honor.com e presso altri rivenditori selezionati.