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Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

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Horizon Automotive rafforza la propria posizione nel mercato della mobilità e guarda al futuro con un ambizioso piano industriale 2026-2028. La Tech Mobility Company ha presentato le nuove direttrici strategiche in occasione della Horizon Dealer Convention 2026, confermando una traiettoria di crescita solida e coerente con gli obiettivi già delineati prima dell’operazione di M&A con Facile.it.

Protagonisti dell’evento Luca Cantoni, Founder di Horizon Automotive, e Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it, che hanno condiviso una visione congiunta sull’evoluzione del mercato e sulle opportunità derivanti dall’integrazione tra le due realtà. Al centro della strategia emerge con forza il ruolo dell’ecosistema integrato, pensato per connettere tutti gli attori della filiera – dalle case costruttrici ai dealer, fino alle società di noleggio – generando nuove opportunità di business.

I numeri confermano la solidità del percorso intrapreso. Horizon Automotive ha infatti raggiunto nel 2025 la soglia dei 10.000 ordini annui, consolidando un modello che unisce tecnologia e presenza territoriale. Negli ultimi tre anni, la crescita è stata significativa: il fatturato è passato dai 9 milioni di euro del 2023 agli oltre 21 milioni registrati nel 2025, mentre la rete ha continuato ad ampliarsi progressivamente.

Con il nuovo piano industriale, Horizon Automotive entra ora in una fase di scale-up, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento nel settore della mobilità. La strategia punta su soluzioni tailor made per le case costruttrici, capaci di generare vendite aggiuntive e incrementare il giro d’affari della rete dealer.

L’orizzonte di crescita è chiaro: entro il 2028 l’azienda prevede di superare i 20.000 ordini annui, accompagnando questa espansione con un miglioramento costante degli indicatori economici. Un ruolo chiave sarà giocato dal noleggio a lungo termine, considerato una leva strategica per intercettare nuova domanda e generare valore per la rete, con opportunità di business stimate in 1 miliardo di euro nel triennio.

Come sottolineato da Luca Cantoni, “Horizon è entrata in una nuova fase: abbiamo validato il modello e ora stiamo scalando, mettendo ancora più al centro il supporto ai costruttori e alla rete dealer per costruire un ecosistema integrato tra tecnologia, servizi e territorio”.

La rete dei dealer rappresenta infatti il pilastro fondamentale della strategia. Horizon Automotive basa il proprio sviluppo su quattro direttrici principali: progetti con le case costruttrici, semplificazione dei processi, centralità della rete e attivazione di alleanze strategiche. In questo contesto, l’azienda si posiziona come abilitatore di business, creando un nuovo canale distributivo e opportunità commerciali gestite direttamente dai concessionari.

Determinante anche il contributo di Facile.it, che consente di ampliare ulteriormente l’offerta grazie all’integrazione di servizi assicurativi e finanziari e al rafforzamento dell’approccio multicanale. L’ecosistema punta sulla generazione di lead qualificate attraverso i canali delle due realtà, poi gestite dai dealer, favorendo una relazione più solida con il cliente finale e un incremento concreto del business.

Nel breve periodo sono previsti progetti pilota su una selezione di Horizon Store, con l’obiettivo di estendere progressivamente il modello a tutta la rete.

Fondata nel 2020, Horizon Automotive si è rapidamente affermata come prima Tech Mobility Company, grazie a una piattaforma tecnologica proprietaria e a un modello di business innovativo. Oggi può contare su oltre 65 dealer partner, 19 store attivi in 18 regioni e più di 27.000 ordini generati dal 2021, confermando una crescita costante e strutturata.

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