“House of the Dragon”: da giugno la terza stagione su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti

A partire da giugno 2026, gli appassionati dell’universo di Westeros potranno tornare a immergersi nelle vicende della leggendaria Casa Targaryen. La terza stagione di “House of the Dragon” debutterà su Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, portando sullo schermo otto nuovi episodi tratti dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R. R. Martin.

La serie, prequel del pluripremiato “Il Trono di Spade”, continua a raccontare le origini della dinastia dei draghi e le tensioni che ne minacciarono l’unità quasi due secoli prima degli eventi narrati nella saga madre. Con una narrazione densa di intrighi, alleanze e conflitti, “House of the Dragon” si conferma come una delle produzioni fantasy più seguite e amate del panorama televisivo contemporaneo.

Nel cast tornano protagonisti Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

Tra le nuove entrate di questa stagione figurano nomi di rilievo come Tommy Flanagan, che interpreterà Ser Roderick Dustin, Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly e James Norton nei panni di Ormund Hightower.

Alla regia dei nuovi episodi ci saranno Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere, registi noti per la loro capacità di unire spettacolarità e intensità narrativa.

Il progetto mantiene la guida del co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal, con la collaborazione di George R. R. Martin, anch’egli co-creatore e produttore esecutivo. Accanto a loro, i produttori esecutivi Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock e Philippa Goslett.

Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R. R. Martin, “House of the Dragon” racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. Con otto nuovi episodi, la terza stagione promette di approfondire gli eventi che hanno segnato per sempre le sorti dei draghi e di chi li cavalcava, offrendo agli spettatori un nuovo capitolo di potere, passione e sangue che ha reso celebre l’universo di Martin.