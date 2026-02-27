Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

Huawei FreeBuds Pro 5: silenzio intelligente e suono ultra-immersivo

Published

Huawei amplia la propria gamma di auricolari true wireless con il lancio dei nuovi FreeBuds Pro 5, presentati a Madrid. Il brand introduce un modello che promette di ridefinire l’esperienza d’ascolto grazie a un avanzato sistema di cancellazione del rumore e a un audio ad alta fedeltà. Il prezzo di lancio è fissato a 199 euro, con uno sconto di 30 euro per il periodo promozionale iniziale.

Al centro dell’innovazione dei nuovi auricolari c’è la cancellazione del rumore con AI Dual-Engine, un sistema che combina un driver ultra-lineare a doppio magnete e un driver planare micro ultra-sottile, capaci di operare come due motori indipendenti per isolare dal rumore esterno. La tecnologia utilizza un modello AI MIMO in tempo reale, in grado di elaborare i campioni di rumore fino a 400.000 volte al secondo. In questo modo gli auricolari riescono a generare onde anti-rumore estremamente precise e ad adattarsi automaticamente all’ambiente, migliorando del 220% le prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Oltre a creare un silenzio profondo, i FreeBuds Pro 5 gestiscono attivamente il suono circostante tramite la modalità Awareness, che integra i rumori ambientali in modo naturale. La funzione di volume adattivo regola automaticamente l’intensità audio in base al contesto, garantendo chiarezza sia in ambienti rumorosi che in luoghi silenziosi.

Sul fronte della qualità sonora, Huawei ha introdotto un sistema acustico a doppio driver abbinato al codec audio L2HC 4.0, per una trasmissione lossless fino a 2,3 Mbps e 48kHz/24 bit. L’ascolto risulta estremamente dettagliato e bilanciato, grazie a quattro profili HUAWEI SOUND: Balanced, Voice, Classical e Bass, che permettono di personalizzare al meglio l’esperienza sonora.

Anche le chiamate sono pensate per offrire massima qualità. Gli auricolari integrano tre microfoni e un sensore a conduzione ossea che individuano la voce e riducono i rumori ambientali. Un algoritmo AI distingue in tempo reale la voce umana dai suoni di fondo, assicurando conversazioni nitide anche in ambienti con rumore fino a 100 dB. Il design anti-vento garantisce stabilità e chiarezza anche in caso di forti raffiche, fino a 10 metri al secondo.

Sul piano del design, i FreeBuds Pro 5 adottano il nuovo Star Oval Design, con superfici rifinite a taglio di diamante e un logo HUAWEI SOUND discreto ma distintivo. Gli auricolari sono proposti in quattro colorazioni – sabbia, bianco, grigio e blu – con un’attenzione particolare ai materiali e alla comodità d’uso. La custodia, più compatta rispetto al modello precedente, adotta un rivestimento con micro-texture per le versioni sabbia, bianco e grigio, mentre la versione blu si distingue per la finitura in pelle vegana ecologica. L’ergonomia è stata ottimizzata per un comfort prolungato, mentre la certificazione IP57 ne assicura la resistenza a polvere e acqua.

Dal punto di vista della connettività, Huawei propone la modalità Dual-Device, che consente di collegare simultaneamente due dispositivi, come smartphone e laptop, passando automaticamente da una sorgente all’altra in base all’uso. È disponibile anche la funzione di Audio Sharing, per condividere la riproduzione con un secondo paio di auricolari compatibili.

Chi acquista i FreeBuds Pro 5 su Huawei Store usufruisce inoltre del servizio HUAWEI Loss Care per 12 mesi, che consente di sostituire un singolo auricolare smarrito o danneggiato a metà prezzo.

Con le FreeBuds Pro 5, Huawei punta a unire eleganza, tecnologia e comfort in un unico prodotto, offrendo agli utenti un’esperienza d’ascolto di livello premium dove ogni dettaglio – dal design all’intelligenza artificiale – è pensato per massimizzare la qualità e la semplicità d’uso.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Spettacolo

POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Senza categoria

Huawei FreeBuds Pro 5: silenzio intelligente e suono ultra-immersivo

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Serena Brancale torna al Teatro Ariston e annuncia il nuovo “SACRO TOUR”

Tecnologia

LG Electronics conquista 26 premi agli iF Design Award 2026

Motori

Nuova Lexus ES: eleganza e tecnologia per una nuova era elettrificata

Giochi

John Carpenter torna in azione: un trailer animato per “Toxic Commando” celebra l’horror anni ’80

Tecnologia

Samsung estende il suo impegno per l’ambiente: Galaxy for the Planet e i nuovi obiettivi per il 2030

Giochi

“Marathon”: il nuovo extraction shooter di Bungie apre le porte al pubblico con il Server Slam

Motori

La nuova CUPRA Born sta per arrivare: design sorprendente e tecnologie d’avanguardia

Giochi

Hasbro Games lancia la nuova collezione ufficiale FIFA World Cup 2026

Giochi

Star and Stripe arriva in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice come primo DLC

Motori

Più sicurezza sulle strade: Mercedes-Benz contribuisce con i dati raccolti da telecamere e sensori nel traffico reale

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

Honda protagonista a Motodays 2026 con un intero padiglione e la nuova moto elettrica WN7
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

LG Electronics conquista 26 premi agli iF Design Award 2026

Grande affermazione per LG Electronics, che anche quest’anno ha conquistato un posto di rilievo nel panorama internazionale del design. L’azienda sudcoreana ha ottenuto 26...

19 ore ago

Tecnologia

Samsung estende il suo impegno per l’ambiente: Galaxy for the Planet e i nuovi obiettivi per il 2030

Samsung Electronics ha annunciato un ulteriore passo avanti nella sua strategia ambientale con l’ampliamento dell’iniziativa Galaxy for the Planet. L’azienda mira a consolidare i...

21 ore ago

Tecnologia

FRITZ! al MWC 2026: Wi-Fi 7, 5G e fibra fino a 10 Gbit/s per una casa più veloce e sostenibile

Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, in programma dal 2 al 5 marzo, FRITZ! si prepara a mostrare la propria visione di una...

23 ore ago

Tecnologia

Galaxy S26: la nuova generazione di smartphone AI che cambia l’esperienza mobile

Samsung Electronics ha presentato la serie Galaxy S26, terza generazione di smartphone Galaxy AI progettata per rendere l’intelligenza artificiale ancora più proattiva, naturale e...

1 giorno ago