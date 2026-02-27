Huawei FreeBuds Pro 5: silenzio intelligente e suono ultra-immersivo

Huawei amplia la propria gamma di auricolari true wireless con il lancio dei nuovi FreeBuds Pro 5, presentati a Madrid. Il brand introduce un modello che promette di ridefinire l’esperienza d’ascolto grazie a un avanzato sistema di cancellazione del rumore e a un audio ad alta fedeltà. Il prezzo di lancio è fissato a 199 euro, con uno sconto di 30 euro per il periodo promozionale iniziale.

Al centro dell’innovazione dei nuovi auricolari c’è la cancellazione del rumore con AI Dual-Engine, un sistema che combina un driver ultra-lineare a doppio magnete e un driver planare micro ultra-sottile, capaci di operare come due motori indipendenti per isolare dal rumore esterno. La tecnologia utilizza un modello AI MIMO in tempo reale, in grado di elaborare i campioni di rumore fino a 400.000 volte al secondo. In questo modo gli auricolari riescono a generare onde anti-rumore estremamente precise e ad adattarsi automaticamente all’ambiente, migliorando del 220% le prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Oltre a creare un silenzio profondo, i FreeBuds Pro 5 gestiscono attivamente il suono circostante tramite la modalità Awareness, che integra i rumori ambientali in modo naturale. La funzione di volume adattivo regola automaticamente l’intensità audio in base al contesto, garantendo chiarezza sia in ambienti rumorosi che in luoghi silenziosi.

Sul fronte della qualità sonora, Huawei ha introdotto un sistema acustico a doppio driver abbinato al codec audio L2HC 4.0, per una trasmissione lossless fino a 2,3 Mbps e 48kHz/24 bit. L’ascolto risulta estremamente dettagliato e bilanciato, grazie a quattro profili HUAWEI SOUND: Balanced, Voice, Classical e Bass, che permettono di personalizzare al meglio l’esperienza sonora.

Anche le chiamate sono pensate per offrire massima qualità. Gli auricolari integrano tre microfoni e un sensore a conduzione ossea che individuano la voce e riducono i rumori ambientali. Un algoritmo AI distingue in tempo reale la voce umana dai suoni di fondo, assicurando conversazioni nitide anche in ambienti con rumore fino a 100 dB. Il design anti-vento garantisce stabilità e chiarezza anche in caso di forti raffiche, fino a 10 metri al secondo.

Sul piano del design, i FreeBuds Pro 5 adottano il nuovo Star Oval Design, con superfici rifinite a taglio di diamante e un logo HUAWEI SOUND discreto ma distintivo. Gli auricolari sono proposti in quattro colorazioni – sabbia, bianco, grigio e blu – con un’attenzione particolare ai materiali e alla comodità d’uso. La custodia, più compatta rispetto al modello precedente, adotta un rivestimento con micro-texture per le versioni sabbia, bianco e grigio, mentre la versione blu si distingue per la finitura in pelle vegana ecologica. L’ergonomia è stata ottimizzata per un comfort prolungato, mentre la certificazione IP57 ne assicura la resistenza a polvere e acqua.

Dal punto di vista della connettività, Huawei propone la modalità Dual-Device, che consente di collegare simultaneamente due dispositivi, come smartphone e laptop, passando automaticamente da una sorgente all’altra in base all’uso. È disponibile anche la funzione di Audio Sharing, per condividere la riproduzione con un secondo paio di auricolari compatibili.

Chi acquista i FreeBuds Pro 5 su Huawei Store usufruisce inoltre del servizio HUAWEI Loss Care per 12 mesi, che consente di sostituire un singolo auricolare smarrito o danneggiato a metà prezzo.

Con le FreeBuds Pro 5, Huawei punta a unire eleganza, tecnologia e comfort in un unico prodotto, offrendo agli utenti un’esperienza d’ascolto di livello premium dove ogni dettaglio – dal design all’intelligenza artificiale – è pensato per massimizzare la qualità e la semplicità d’uso.